В правящей коалиции нашлись сторонники отправки Киеву ракет Taurus, однако большинство депутатов Бундестага не поддержало предложение оппозиции. Москва осуждает военную помощь Киеву

Фото: Leonhard Simon / Getty Images

Бундестаг вторично отклонил обращение ХДС/ХСС с призывом к канцлеру Олафу Шольцу начать поставки дальнобойных ракет Taurus на Украину. Как сообщает Frankfurter Allgemeine, против выступила коалиция, в которую входят СДПГ, «Зеленые» и СвДП.

Предложение комитета по иностранным делам Бундестага отклонить предложение ХДС/ХСС поддержали 495 депутатов, в его поддержку выступили 190 законодателей, пятеро воздержались.

Издание отмечает, что среди «Зеленых» и представителей СвДП были депутаты, которые поддержали оппозицию. Так, представитель «Зеленых» Агнешка Брюггер в ходе дебатов утверждала, что путь к прекращению насилия возможен, если у Украина будут необходимые ракеты.

В пользу поставок также выступил Робин Вагенер из «Зеленых», который, однако проголосовал против. По его словам, Taurus Украине нужны, но поддерживать предложение ХДС/ХСС он не может. В свою очередь глава парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених обвинил оппонентов в том, что вместо нормального обсуждения игнорирования поставок боеприпасов Киеву другими странами оппозиция тратит время на дебаты, которые использует для своей выгоды. Он также посоветовал прислушаться к словам Папы Римского Франциска, который призвал заморозить конфликт и положить конец насилию.

Против поставок Taurus выступила «Альтернатива для Германии». Представитель этой фракции Тино Хрупалла назвал авторов предложения поджигателями войны.

Канцлер Олаф Шольц на заседание не явился. Ранее он обвинял ХДС/ХСС в дезинформации касательно ракет Taurus. Министр иностранных дел Анналена Бербок, которая ранее поддерживала поставки, в Бундестаг пришла, однако свою точку зрения не высказывала.

Шольц неоднократно заявлял, что выступает против передачи дальнобойных ракет Киеву. В частности он указывал, что сторонники этого решения не задумываются о последствиях, а сопровождать их работу немецкими специалистами он не намерен.

Первое голосование на тему поставки ракет в Бундестаге прошло 22 февраля по предложению ХДС/ХСС. Тогда правящая коалиция также выступила против. Была принята резолюция с призывом отправлять дальнобойное вооружение, но без упоминания Taurus.

Россия осуждает военную помощь Украине со стороны западных стран.

«Одно обстоятельство должно быть понятно всем: чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно», — сказал Владимир Путин в фервале 2023 года.