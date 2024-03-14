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Военная операция на Украине ,  
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Бундестаг вновь отклонил предложение отправить на Украину ракеты Taurus

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Военная операция на Украине
В правящей коалиции нашлись сторонники отправки Киеву ракет Taurus, однако большинство депутатов Бундестага не поддержало предложение оппозиции. Москва осуждает военную помощь Киеву
Фото: Leonhard Simon / Getty Images
Фото: Leonhard Simon / Getty Images

Бундестаг вторично отклонил обращение ХДС/ХСС с призывом к канцлеру Олафу Шольцу начать поставки дальнобойных ракет Taurus на Украину. Как сообщает Frankfurter Allgemeine, против выступила коалиция, в которую входят СДПГ, «Зеленые» и СвДП.

Предложение комитета по иностранным делам Бундестага отклонить предложение ХДС/ХСС поддержали 495 депутатов, в его поддержку выступили 190 законодателей, пятеро воздержались.

Издание отмечает, что среди «Зеленых» и представителей СвДП были депутаты, которые поддержали оппозицию. Так, представитель «Зеленых» Агнешка Брюггер в ходе дебатов утверждала, что путь к прекращению насилия возможен, если у Украина будут необходимые ракеты.

Министры из коалиции Шольца не согласились с отказом передать Taurus
Политика
Фото:Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Global Look Press

В пользу поставок также выступил Робин Вагенер из «Зеленых», который, однако проголосовал против. По его словам, Taurus Украине нужны, но поддерживать предложение ХДС/ХСС он не может. В свою очередь глава парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених обвинил оппонентов в том, что вместо нормального обсуждения игнорирования поставок боеприпасов Киеву другими странами оппозиция тратит время на дебаты, которые использует для своей выгоды. Он также посоветовал прислушаться к словам Папы Римского Франциска, который призвал заморозить конфликт и положить конец насилию.

Против поставок Taurus выступила «Альтернатива для Германии». Представитель этой фракции Тино Хрупалла назвал авторов предложения поджигателями войны.

Канцлер Олаф Шольц на заседание не явился. Ранее он обвинял ХДС/ХСС в дезинформации касательно ракет Taurus. Министр иностранных дел Анналена Бербок, которая ранее поддерживала поставки, в Бундестаг пришла, однако свою точку зрения не высказывала.

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Die Welt узнала о приведении в готовность всех ракет Taurus в Германии
Политика
Фото:Leonhard Simon / Getty Images

Шольц неоднократно заявлял, что выступает против передачи дальнобойных ракет Киеву. В частности он указывал, что сторонники этого решения не задумываются о последствиях, а сопровождать их работу немецкими специалистами он не намерен.

Первое голосование на тему поставки ракет в Бундестаге прошло 22 февраля по предложению ХДС/ХСС. Тогда правящая коалиция также выступила против. Была принята резолюция с призывом отправлять дальнобойное вооружение, но без упоминания Taurus.

Россия осуждает военную помощь Украине со стороны западных стран.

«Одно обстоятельство должно быть понятно всем: чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно», — сказал Владимир Путин в фервале 2023 года.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Германия Украина Олаф Шольц Бундестаг Taurus
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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