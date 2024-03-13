В двух регионах объявили об угрозе атаки дронов

На территории Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

«Силы ПВО наготове. Следите за оповещениями от правительства области или от МЧС России. Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — предупредил он.

Губернатор Курской области Роман Старовойт также сообщил, что в регионе объявлена опасность атаки дронов.

Материал дополняется