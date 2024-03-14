ЕП не согласовал продление беспошлинного ввоза зерна с Украины

Депутаты вернули документ на доработку. Против продления беспошлинного ввоза сельхозпродукции Украины выступают фермеры в граничащих с ней странах, в частности, в Польше

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Европарламент не согласовал предложение Еврокомиссии о продлении беспошлинного ввоза сельхозпродукции с Украины до лета 2025 года, говорится на его сайте.

347 депутатов проголосовали за то, чтобы внести поправки в это предложение и включить в них «более чувствительную продукцию», еще 117 парламентариев выступили против, а 99 воздержались. Документ отправят на доработку в комитет Европарламента по международной торговле.

В ходе отдельного голосования парламентарии согласились с тем, что все пошлины на импорт из Молдавии должны быть приостановлены еще на один год.

Решение о приостановке действия пошлин и квот на ввоз товаров с Украины было введено в 2022 году. В конце января Еврокомиссия выступила с предложением продлить его еще на год. Против выступили фермеры в странах ЕС, граничащих с Украиной, которые начали акции протеста — в частности в Польше. Участники протестов блокируют дороги, автострады и автомагистрали, фермеры выступают не только против украинского зерна, но и против так называемого «зеленого курса» Евросоюза — положений политики ЕС по окружающей среде.

Вице-президент украинской Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин заявил в конце декабря, что ущерб украинской экономике в результате блокирования пунктов пропуска на границе с Польшей составляет €1 млрд, передавал Hromadske. Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию вышедшей за пределы экономики и морали, и призвал найти решение.

Издание RMF24 со ссылкой на премьер-министра Польши Дональда Туска сообщило, что страны обсуждают временное закрытие границы и прекращение торговли, но власти Украины это не подтвердили. Туск позднее заявил, что Польша готова закрыть границу, если Евросоюз не ограничит беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции.