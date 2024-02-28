Власти Украины заявили, что не обсуждали с Польшей закрытие границ

В Киеве опровергли заявление Туска о переговорах по закрытию границы с Польшей

Туск заявил, что между Варшавой и Киевом ведутся переговоры о «полном закрытии границ» в рамках защиты польского сельскохозяйственного рынка. В украинском Минэкономики заявили, что закрытие границ не обсуждалось

Дональд Туск (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Украинская и польская стороны на прошедших переговорах не обсуждали вопрос временного закрытия границы между двумя странами, заявил в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) замминистра экономики Украины Тарас Качка.

Так он прокомментировал слова премьер-министра Польши Дональда Туска, который 28 февраля сообщил, что между Варшавой и Киевом ведутся переговоры о «полном закрытии границ» в рамках защиты польского сельскохозяйственного рынка.

«Четыре часа очень насыщенных переговоров с министрами развития и технологий Польши Кшиштофом Гетманом и сельского хозяйства Чеславом Секерским. <...> За все четыре часа переговоров опция закрытия границы не упоминалась», — заявил Качка.

Он также отметил, что украинская сторона смогла найти общий язык со своими польскими коллегами, ведется работа «над конструктивным решением» разблокирования границы.

Говоря об обсуждении закрытия границы с Украиной Туск подчеркивал, что такое решение было бы временным, а также назвал Польшу «самым проукраинским государством». Вместе с этим он отмечал, что решение о свободной торговле с Украиной слишком дорого обходится стране и речь идет не только о ее фермерах. «Мы не в состоянии заплатить эту цену, поэтому ищем решение, которое защитит польский рынок, а также европейский рынок от наводнения значительно более дешевой сельскохозяйственной продукцией с Украины», — заявил Туск.