Власти Украины заявили, что не обсуждали с Польшей закрытие границ
Украинская и польская стороны на прошедших переговорах не обсуждали вопрос временного закрытия границы между двумя странами, заявил в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) замминистра экономики Украины Тарас Качка.
Так он прокомментировал слова премьер-министра Польши Дональда Туска, который 28 февраля сообщил, что между Варшавой и Киевом ведутся переговоры о «полном закрытии границ» в рамках защиты польского сельскохозяйственного рынка.
«Четыре часа очень насыщенных переговоров с министрами развития и технологий Польши Кшиштофом Гетманом и сельского хозяйства Чеславом Секерским. <...> За все четыре часа переговоров опция закрытия границы не упоминалась», — заявил Качка.
Он также отметил, что украинская сторона смогла найти общий язык со своими польскими коллегами, ведется работа «над конструктивным решением» разблокирования границы.
Говоря об обсуждении закрытия границы с Украиной Туск подчеркивал, что такое решение было бы временным, а также назвал Польшу «самым проукраинским государством». Вместе с этим он отмечал, что решение о свободной торговле с Украиной слишком дорого обходится стране и речь идет не только о ее фермерах. «Мы не в состоянии заплатить эту цену, поэтому ищем решение, которое защитит польский рынок, а также европейский рынок от наводнения значительно более дешевой сельскохозяйственной продукцией с Украины», — заявил Туск.
В 2022 году Евросоюз отменил пошлины и квоты на украинский экспорт для поддержки сельхозпроизводителей. На фоне этого в нескольких европейских странах начались протесты фермеров, недовольных конкуренцией с украинскими производителями.
Польша весной 2023 года одной из первых ввела односторонний запрет на поставку украинской агропродукции, а в январе этого года протесты вспыхнули с новой силой на фоне предложения Еврокомиссии продлить на год приостановку пошлин и квот на ввоз товаров с Украины и ввести механизм ограничения импорта наиболее «чувствительной» сельхозпродукции.
Польские фермеры объявили всеобщую забастовку, начали блокировать КПП на границе с Украиной, а некоторые из них высыпали украинское зерно из ожидающих грузовых поездов, что вызвало возмущение в Киеве. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков обвинял протестующих в политической провокации, а президент Владимир Зеленский призывал собраться на границе, чтобы обсудить проблему.
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