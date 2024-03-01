Туск пояснил, в каком случае Польша закроет границу для товаров с Украины

О переговорах о закрытии границ для украинских товаров Туск сообщил 28 февраля, однако в Киеве факт переговоров опровергли. Теперь Туск пояснил, что границы могут закрыть, если ЕС не ограничит беспошлинный ввоз с Украины

Польские власти рассматрят вариант с закрытием границы с Украиной для ее товаров, если Евросоюз и Киев не пойдут навстречу требованиям Варшавы ограничить беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск по итогам переговоров с лидерами протестующих фермеров.

«Мы должны принимать во внимание такую возможность [закрытия польской границы для украинских товаров], если наши требования не будут услышаны в Брюсселе, а также нашими украинскими партнерами», — сказал Туск.

Вместе с этим он отметил, что такая мера стала бы болезненной и для польских производителей в связи с последующим зеркальным ответом со стороны Киева. Он также заявил, что правительство рассматривает возможность перевозок излишков украинского зерна в нуждающиеся страны и введения эмбарго на сельхозпродукцию из России и Белоруссии.

В 2022 году Евросоюз отменил пошлины и квоты на украинский экспорт для поддержки сельхозпроизводителей. На фоне этого в нескольких европейских странах начались протесты фермеров, недовольных конкуренцией с украинскими производителями.



Польша весной 2023 года одной из первых ввела односторонний запрет на поставку украинской агропродукции, а в январе этого года протесты вспыхнули с новой силой на фоне предложения Еврокомиссии продлить на год приостановку пошлин и квот на ввоз товаров с Украины и ввести механизм ограничения импорта наиболее «чувствительной» сельхозпродукции.



Польские фермеры объявили всеобщую забастовку, начали блокировать КПП на границе с Украиной, а некоторые из них высыпали украинское зерно из ожидающих грузовых поездов, что вызвало возмущение в Киеве. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков обвинил протестующих в политической провокации, а президент Владимир Зеленский призывал собраться на границе, чтобы обсудить проблему.

28 февраля Туск впервые сообщил, что между Варшавой и Киевом ведутся переговоры о «полном закрытии границ» в рамках защиты польского сельскохозяйственного рынка. По его словам, Польша — «самое проукраинское государство», однако решение о свободной торговле с Украиной слишком дорого ей обходится, и речь идет не только о ее фермерах. «Мы не в состоянии заплатить эту цену, поэтому ищем решение, которое защитит польский рынок, а также европейский рынок от наводнения значительно более дешевой сельскохозяйственной продукцией с Украины», — подчеркивал политик.

В тот же день власти Украины опровергли обсуждение с Варшавой вопроса закрытия границ. «Четыре часа очень насыщенных переговоров с министрами развития и технологий Польши Кшиштофом Гетманом и сельского хозяйства Чеславом Секерским. <...> За все четыре часа переговоров опция закрытия границы не упоминалась», — заявил тогдла замминистра экономики Украины Тарас Качка.

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк говорил, что общие потери украинского бюджета из-за блокады пунктов пропуска на границе с Польшей составили 20 млрд гривен (более $523 млн), из них 8 млрд (более $209 млн) — в феврале текущего года.