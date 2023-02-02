Германия и Нидерланды подготовили план объединения сухопутных сил

В армии Нидерланов сообщили о подготовке плана объединения сухопутных сил с ФРГ

Полная интеграция сухопутных сил Бундесвера и Королевской армии Нидерландов может пройти уже в этом году. Объединенные силы будут насчитывать 50 тыс. военных

Фото: Sean Gallup / Getty Images

ФРГ и Нидерланды готовят полное объединение своих сухопутных сил, пишет Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря Королевской армии Нидерландов майора Марк ван де Бека. В сухопутные войска Нидерландов входят три бригады, и две из них уже интегрированы в немецкие вооруженные силы.

В апреле последняя, третья бригада, численностью в 3 тыс. человек, может быть интегрирована в состав армии Германии, сообщил ван де Бек. Окончательное решение сейчас обсуждает правительство королевства. По словам Ван де Бека, Нидерланды и Германия также рассматривают возможность совместных закупок военной техники и согласования военных уставов.

В план интеграции с Бундесвером не включено только элитное спецподразделение армии Нидерландов Korps Commandotroepen.

В результате интеграции армий двух стран должна быть создана совместная группировка сухопутных сил численностью в 50 тыс. человек, из которых 8 тыс. будут военнослужащими из Нидерландов.

Интеграция вооруженных сил дух стран началась после окончания Холодной войны, когда государства начали сокращать расходы на оборону. Первый немецко-голландский корпус был создан в 1993 году на базе 1-го корпуса Бундесвера. Штаб корпуса находится в немецком Мюнстере. Сейчас он входит в состав Сил быстрого реагирования НАТО.

11-аэромобильная бригада Королевской армии, численностью на тот момент около 4,5 тыс. военных, в 2014 году была интегрирована в состав десантной дивизии быстрого реагирования Бундесвера (Schnelle Kräfte). В сентябре 2015 года министры обороны двух стран договорились интегрировать 43-ю голландскую механизированную бригаду в состав 1-й немецкой бронетанковой дивизии.

Интеграцию сил двух стран облегчает то, что на вооружении двух стран по большей части стоит одинаковая техника. Основным боевым танком армии Нидерландов является немецкий Leopard 2, основным бронетранспортером — машина Boxer совместной разработки немецких Krauss-Maffei Wegmann, Rheinmetall AG и нидерландской Stork.