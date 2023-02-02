Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 февраля
EUR ЦБ: 76,22 (-0,08) Инвестиции, 01 фев, 19:33 Курс доллара на 2 февраля
USD ЦБ: 70,12 (-0,4) Инвестиции, 01 фев, 19:33
Парад в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. Трансляция Политика, 10:10
Германия и Нидерланды подготовили план объединения сухопутных сил Политика, 10:06
В Новой Москве загорелся строительный рынок Общество, 10:06
«РБК Инвестиции» перезапустили сайт в новом дизайне Инвестиции, 10:00
Восемь проверенных рецептов для ресторанного бизнеса РБК и Черкизово, 10:00
Как создать бизнес-план, который поможет не провалиться: примеры и ошибки Pro, 09:56
NYT узнала о вероятном согласии США на передачу F-16 третьими странами Политика, 09:44
Киберпонедельник — повод инвестировать в себя
Скидка до 50% на максимальный тариф РБК Pro
Купить со скидкой
Курс биткоина достиг максимума с августа и поднялся выше $24 тыс. Крипто, 09:35
Как перейти на российское программное обеспечение и оборудование РБК и Tegrus, 09:35
В ООН призвали МОК допустить россиян на международные турниры Спорт, 09:34
Число погибших при пожаре в Севастополе выросло до семи Общество, 09:30
Национальный режим в госзакупках: что надо знать заказчику и исполнителю Pro, 09:29
В Иране заявили о доказательствах причастности Израиля к атаке в Исфахане Политика, 09:24
Лучший вратарь ЛЧ в английском середняке. Кто из топ-игроков сменил клуб Спорт, 09:17
Политика ,  
0 

Германия и Нидерланды подготовили план объединения сухопутных сил

В армии Нидерланов сообщили о подготовке плана объединения сухопутных сил с ФРГ
Полная интеграция сухопутных сил Бундесвера и Королевской армии Нидерландов может пройти уже в этом году. Объединенные силы будут насчитывать 50 тыс. военных
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

ФРГ и Нидерланды готовят полное объединение своих сухопутных сил, пишет Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря Королевской армии Нидерландов майора Марк ван де Бека. В сухопутные войска Нидерландов входят три бригады, и две из них уже интегрированы в немецкие вооруженные силы.

В апреле последняя, третья бригада, численностью в 3 тыс. человек, может быть интегрирована в состав армии Германии, сообщил ван де Бек. Окончательное решение сейчас обсуждает правительство королевства. По словам Ван де Бека, Нидерланды и Германия также рассматривают возможность совместных закупок военной техники и согласования военных уставов.

В план интеграции с Бундесвером не включено только элитное спецподразделение армии Нидерландов Korps Commandotroepen.

В результате интеграции армий двух стран должна быть создана совместная группировка сухопутных сил численностью в 50 тыс. человек, из которых 8 тыс. будут военнослужащими из Нидерландов.

Интеграция вооруженных сил дух стран началась после окончания Холодной войны, когда государства начали сокращать расходы на оборону. Первый немецко-голландский корпус был создан в 1993 году на базе 1-го корпуса Бундесвера. Штаб корпуса находится в немецком Мюнстере. Сейчас он входит в состав Сил быстрого реагирования НАТО.

11-аэромобильная бригада Королевской армии, численностью на тот момент около 4,5 тыс. военных, в 2014 году была интегрирована в состав десантной дивизии быстрого реагирования Бундесвера (Schnelle Kräfte). В сентябре 2015 года министры обороны двух стран договорились интегрировать 43-ю голландскую механизированную бригаду в состав 1-й немецкой бронетанковой дивизии.

Читайте на РБК Pro
Как легендарный боец MMA Нурмагомедов сбрасывал по 10 кг за два месяца
Отмена НДС и государственные гранты: кому власти готовы помогать в 2023-м
«Галерея провалов»: 8 худших продуктов Apple, Nike, Amazon
Ребенок ругается матом: как на это реагировать родителям

Интеграцию сил двух стран облегчает то, что на вооружении двух стран по большей части стоит одинаковая техника. Основным боевым танком армии Нидерландов является немецкий Leopard 2, основным бронетранспортером — машина Boxer совместной разработки немецких Krauss-Maffei Wegmann, Rheinmetall AG и нидерландской Stork.

Авторы
Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Германия Нидерланды Вооруженные силы Евросоюз
Материалы по теме
В бундесвере допустили покупку систем ПРО у Израиля или США
Политика
В Нидерландах не исключили поставку истребителей F-16 по запросу Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter