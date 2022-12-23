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В МИДе выразили надежду на «голос разума» в отношениях с США

МИД России: надеемся, что США не допустят прямого столкновения с Россией

Россия надеется, что США не доведут напряженность в отношениях двух стран до прямого конфликта, заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки российского МИДа Александр Дарчиев.

«Остается лишь надеяться, что в Вашингтоне прислушаются к голосу разума и не доведут дело до прямого столкновения между Россией и США. В противном случае разрыв дипотношений может стать реальностью со всеми вытекающими последствиями», — сказал Дарчиев.

По мнению дипломата, именно Вашингтон виновен в «разрушении» отношений с Москвой, а действия нынешних американских властей привели их «к точке невозврата». Дарчиев подчеркнул, что Россия «инициативно» не будет разрывать отношения с США, но не потерпит «злонамеренных провокаций, не оставляющих нам выбора».

19 декабря представитель российского МИДа Мария Захарова также заявила, что «опасная и недальновидная» политика США, в том числе по поддержке Украины, может привести Москву и Вашингтон на грань прямого столкновения.

Таким образом она прокомментировала заявление пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса о вине России в том, что две страны не смогли выстроить стабильные и предсказуемые отношения.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби отмечал, что Вашингтон не желает конфликта с Россией.

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