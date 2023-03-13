Минобороны: ВС России за сутки уничтожили до 190 военных ВСУ на донецком направлении

Минобороны сообщило об ударах по позициям ВСУ на нескольких направлениях

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российские войска нанесли удар по позициям ВСУ на нескольких направлениях, сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.

На донецком направлении подразделения группировки войск «Южная», авиации и артиллерии за сутки уничтожили до 190 украинских военнослужащих. На южнодонецком и запорожском направлениях группировка «Восток» нанесла «комплексное поражение» подразделениям ВСУ, было уничтожено до 60 военных. На купянском направлении Киев лишился более 60 бойцов, на краснолиманском — до 110, на херсонском — более 20 человек.

За сутки российские войска уничтожили три танка, две боевые бронированные машины, более 20 автомобилей, четыре пикапа, гаубицы «Мста-Б», «Акация», Д-20 и Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».

Кроме того, за сутки средства противовоздушной обороны сбили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, одну противорадиолокационную ракету HARM и 16 беспилотников.

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Накануне Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ на территории завода «Укрэнергочермет» в Запорожской области. Российские войска также сбили два украинских вертолета Ми-8, в этом регионе и в Харьковской области. За сутки, по данным ведомства, украинские силы на разных направлениях потеряли более 400 солдат.