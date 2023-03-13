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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударах по позициям ВСУ на нескольких направлениях

Минобороны: ВС России за сутки уничтожили до 190 военных ВСУ на донецком направлении
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российские войска нанесли удар по позициям ВСУ на нескольких направлениях, сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.

На донецком направлении подразделения группировки войск «Южная», авиации и артиллерии за сутки уничтожили до 190 украинских военнослужащих. На южнодонецком и запорожском направлениях группировка «Восток» нанесла «комплексное поражение» подразделениям ВСУ, было уничтожено до 60 военных. На купянском направлении Киев лишился более 60 бойцов, на краснолиманском — до 110, на херсонском — более 20 человек.

За сутки российские войска уничтожили три танка, две боевые бронированные машины, более 20 автомобилей, четыре пикапа, гаубицы «Мста-Б», «Акация», Д-20 и Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».

Кроме того, за сутки средства противовоздушной обороны сбили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, одну противорадиолокационную ракету HARM и 16 беспилотников.

Накануне Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ на территории завода «Укрэнергочермет» в Запорожской области. Российские войска также сбили два украинских вертолета Ми-8, в этом регионе и в Харьковской области. За сутки, по данным ведомства, украинские силы на разных направлениях потеряли более 400 солдат.

Минобороны сообщило об ударах по позициям ВСУ на нескольких направлениях
Минобороны сообщило об ударах по позициям ВСУ на нескольких направлениях

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