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Пушкина решила не идти на выборы в Думу «против своей прежней команды»

Пушкина решила не выдвигаться на выборы в Госдуму от своего округа в Подмосковье. По ее словам Пушкиной, работа депутатом позволила ей развиться как личности, однако она поняла, что это была «только разминка»
Оксана Пушкина
Оксана Пушкина (Фото: duma.gov.ru / РИА Новости)

Депутат, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина («Единая Россия») не будет выдвигаться на выборы в Госдуму от Одинцовского одномандатного избирательного округа. Об этом она сообщила РБК.

«В сентябре состоятся новые выборы в Госдуму. Не буду скрывать, губернатор Московской области видит другого человека основным претендентом на победу в 122-м избирательном округе. А идти на выборы против своей прежней команды, мне не позволяют принципы», — заявила Пушкина. Она не уточнила, будет ли идти на выборы в другом округе.

Пушкина отметила, что за время на посту депутата удалось сделать много, в том числе добиться завершения строительства домов для дольщиков, поддержать и реализовать важные инициативы родителей детей-инвалидов, а также донести до всенародного обсуждения темы поддержки женщин и семей в сложных жизненных ситуациях.

«Уроки, которые я получила, поистине бесценны. Главное, что я поняла, депутатство — это не привилегия, а шанс изменить свою страну к лучшему. Настоящим народным избранником может стать только человек, чье сердце бьется в унисон с сердцами его избирателей. Подлинный законодатель — тот, кто остро чувствует чужую боль, а не прячется от людских страданий в высоких кабинетах на Охотном ряду», — отметил она.

Оксана Пушкина назвала аморальным отказ властей поддержать беби-боксы
Общество
Фото:Игорь Руссак / РИА Новости

По словам Пушкиной, работа в Госдуме позволила ей развиться как личности, однако она поняла, что это была «только разминка». «Единственная верная дорога — это путь ошибок, разочарований и новых надежд. Будьте оптимистами, верьте в лучшее. Часто, когда мы собираемся перевернуть очередную страницу книги Жизни, Вселенная улыбается и, посылая нам знаки Судьбы, словно говорит: «Рано расслабляться, дорогая, это всего лишь поворот, а впереди — непаханое поле. Засучила рукава и вперед!» — заключила она.

Выборы в Госдуму должный пройти осенью, в единый день голосования - 19 сентября.

Пушкина назвала задачи для ведомства по защите семьи и детей
Политика
Оксана Пушкина

В конце прошлого года президент Владимир Путин поручил определить, какое ведомство будет отвечать за государственную политику в сфере защиты семьи и детей, опеки и попечительства, разработку мер поддержки семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей и сирот, а также профилактику семейного неблагополучия. Этот орган должен будет обеспечивать демографическую безопасность, заявила Пушкина. Она отметила, что подготовила проект создания такого ведомства во время учебы в РАНХиГС и «готова использовать все свои знания и накопленный опыт для организации работы по планированию будущего» России.

В 1999-2013 годы Пушкина вела телепрограмму «Женский взгляд» в которой знаменитости рассказывали о своем жизненном пути и творчестве, семье и планах на будущее. В 2015-2016 годах она занимала пост уполномоченного по правам ребенка в Московской области, а в 2016 году была избрана депутатом Госдумы от «Единой России» по Одинцовскому избирательному округу. По информации портала «Вести Подмосковья», место Пушкиной по этому округу может занять певец Денис Майданов.

На посту депутата Пушкина выступала в том числе против ограничения прав женщин на аборты, критиковала законопроект о запрете суррогатного материнства для одиноких людей и продвигала идею легализовать в России беби-боксы.

Авторы
Кирилл Сироткин, Виктория Полякова
Оксана Пушкина выборы в Госдуму
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