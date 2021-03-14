Пушкина решила не идти на выборы в Думу «против своей прежней команды»

Пушкина решила не выдвигаться на выборы в Госдуму от своего округа в Подмосковье. По ее словам Пушкиной, работа депутатом позволила ей развиться как личности, однако она поняла, что это была «только разминка»

Оксана Пушкина (Фото: duma.gov.ru / РИА Новости)

Депутат, заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина («Единая Россия») не будет выдвигаться на выборы в Госдуму от Одинцовского одномандатного избирательного округа. Об этом она сообщила РБК.

«В сентябре состоятся новые выборы в Госдуму. Не буду скрывать, губернатор Московской области видит другого человека основным претендентом на победу в 122-м избирательном округе. А идти на выборы против своей прежней команды, мне не позволяют принципы», — заявила Пушкина. Она не уточнила, будет ли идти на выборы в другом округе.

Пушкина отметила, что за время на посту депутата удалось сделать много, в том числе добиться завершения строительства домов для дольщиков, поддержать и реализовать важные инициативы родителей детей-инвалидов, а также донести до всенародного обсуждения темы поддержки женщин и семей в сложных жизненных ситуациях.

«Уроки, которые я получила, поистине бесценны. Главное, что я поняла, депутатство — это не привилегия, а шанс изменить свою страну к лучшему. Настоящим народным избранником может стать только человек, чье сердце бьется в унисон с сердцами его избирателей. Подлинный законодатель — тот, кто остро чувствует чужую боль, а не прячется от людских страданий в высоких кабинетах на Охотном ряду», — отметил она.