Пушкина назвала законопроект о суррогатных матерях неконституционным

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 73,72 (-0,25) Инвестиции, 12:36
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 89,21 (-0,12) Инвестиции, 12:36
СМИ узнали детали передачи «ядерного чемоданчика» в отсутсвие Трампа Политика, 23:49 Бывший вратарь сборной Малафеев попал в больницу с поражением легких Спорт, 23:33 Интересные новогодние предложения в новостройках Москвы Партнерский материал, 23:29 Четырехкратные чемпионы мира пропустят ЧМ по фигурному катанию Спорт, 23:27 Администрацию президента предупредили о риске банкротства киносети Мамута Финансы, 23:03 Байден выдвинул трансгендера на пост помощника министра здравоохранения Политика, 22:58 От римских терм до сложной хирургии: медицинский туризм в Швейцарии Партнерский материал, 22:53 Генконсульство России в США сообщило о десятках отключившихся телефонах Политика, 22:47 Фанаты «Спартака» раскритиковали идею COVID-паспортов для болельщиков Спорт, 22:34 Пушкина назвала законопроект о суррогатных матерях неконституционным Политика, 22:32 Умер бывший первый секретарь ЦК комсомола и экс-министр Борис Пастухов Общество, 22:26 Глава Минтранса рассказал о планах Сбербанка инвестировать в лоукостера Бизнес, 22:23 Санкции для Nord Stream 2, мнения о ковид-паспортах. Главные новости РБК Общество, 22:11 Правительство предложило повысить утильсбор на автомобили на 25% Общество, 22:09
Политика ,  
0 

Пушкина назвала законопроект о суррогатных матерях неконституционным

Оксана Пушкина на первом пленарном заседании весенней сессии Государственной Думы
Оксана Пушкина на первом пленарном заседании весенней сессии Государственной Думы (Фото: duma.gov.ru)

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила РБК, что положение законопроекта о суррогатном материнстве, которое запрещает пользоваться этой услугой одиноким людям, противоречит Конституции.

Во вторник стало известно, что группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым подготовила документ, регулирующий сферу суррогатного материнства в России. Помимо запрета пользоваться услугами суррогатных матерей одиноким людям он запрещает эти услуги для иностранцев и людей моложе 25 и старше 55 лет. Также законопроект запрещает посреднические услуги в сфере суррогатного материнства и рекламу этих сервисов.

«Законопроект противоречит базовым нормам Конституции, например статье 19, которая гарантирует равенство всех граждан перед законом и судом, — пояснила она. — Если человек не состоит в браке, это не является основанием для ограничения его прав». Миллионы россиян воспитывают детей в одиночку, и такие семьи ничем не хуже других, напомнила Пушкина.

Она отметила, что в документе много противоречий. Так, законодатели делают вывод, что «потребность в услугах по суррогатному материнству для граждан России оценивается как незначительная». При этом авторы законопроекта признают, что никакой официальной информации о количестве суррогатных матерей и рожденных ими детей на сегодняшний день нет, обратила внимание депутат. «Эта противоречивая мысль, взятая с потолка, может лишить возможности стать отцом или матерью большое число россиян», — считает она.

Депутат согласилась, что в сфере суррогатного материнства в России сейчас существует «правовой вакуум». «Я согласна с тем, что любая коммерческая деятельность в сфере замещающего материнства должна быть запрещена, — добавила она. — Но заниматься совершенствованием репродуктивной медицины — одна из задач государства, если, конечно, мы всерьез озабочены проблемами демографии, а огульные запреты могут просто перечеркнуть весь накопленный опыт».

Автор
Евгения Кузнецова
Оксана Пушкина суррогатное материнство Госдума законопроект Петр Толстой
Материалы по теме
Депутаты подготовили запрет на суррогатное материнство для одиноких людей
Политика
В Москве проверят агентство по услугам суррогатного материнства
Общество
Суд заочно арестовал суррогатную мать по обвинению в торговле детьми
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter