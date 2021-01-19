Пушкина назвала законопроект о суррогатных матерях неконституционным

Оксана Пушкина на первом пленарном заседании весенней сессии Государственной Думы (Фото: duma.gov.ru)

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила РБК, что положение законопроекта о суррогатном материнстве, которое запрещает пользоваться этой услугой одиноким людям, противоречит Конституции.

Во вторник стало известно, что группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым подготовила документ, регулирующий сферу суррогатного материнства в России. Помимо запрета пользоваться услугами суррогатных матерей одиноким людям он запрещает эти услуги для иностранцев и людей моложе 25 и старше 55 лет. Также законопроект запрещает посреднические услуги в сфере суррогатного материнства и рекламу этих сервисов.

«Законопроект противоречит базовым нормам Конституции, например статье 19, которая гарантирует равенство всех граждан перед законом и судом, — пояснила она. — Если человек не состоит в браке, это не является основанием для ограничения его прав». Миллионы россиян воспитывают детей в одиночку, и такие семьи ничем не хуже других, напомнила Пушкина.

Она отметила, что в документе много противоречий. Так, законодатели делают вывод, что «потребность в услугах по суррогатному материнству для граждан России оценивается как незначительная». При этом авторы законопроекта признают, что никакой официальной информации о количестве суррогатных матерей и рожденных ими детей на сегодняшний день нет, обратила внимание депутат. «Эта противоречивая мысль, взятая с потолка, может лишить возможности стать отцом или матерью большое число россиян», — считает она.

Депутат согласилась, что в сфере суррогатного материнства в России сейчас существует «правовой вакуум». «Я согласна с тем, что любая коммерческая деятельность в сфере замещающего материнства должна быть запрещена, — добавила она. — Но заниматься совершенствованием репродуктивной медицины — одна из задач государства, если, конечно, мы всерьез озабочены проблемами демографии, а огульные запреты могут просто перечеркнуть весь накопленный опыт».