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Оксана Пушкина назвала аморальным отказ властей поддержать беби-боксы

Министерства не поддержали доработанный законопроект о легализации беби-боксов, сообщила РБК Пушкина. Отказ без уважительных причин взять ребенка из роддома не освобождает родителей от обязанности его содержать, заявили в Минтруде
Фото: Игорь Руссак / РИА Новости
Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

Минздрав, Минтруд и Минфин отказались поддержать доработанный вариант законопроекта о легализации работающих в России беби-боксов, сообщила РБК один из авторов инициативы — заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

В заключении замглавы Минздрава Евгения Камкина (есть у РБК) говорится, что «внесенные уточнения в текст законопроекта не изменили его концепцию». В отзыве (есть у РБК) замминистра труда и социальной защиты Ольги Баталиной, в свою очередь, отмечается, что право ребенка на жизнь и охрану здоровья уже есть в Конституции и «не нуждается в дополнительном законодательном закреплении». Помимо этого в Минтруде сослались на ст. 69 и 71 Семейного кодекса, согласно которым «уклонение от выполнения обязанностей родителей, как и отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома, влечет за собой лишение родительских прав, но не освобождает родителей от обязанности содержать своего ребенка».

Из всех заинтересованных ведомств законопроект поддержал только Роспотребнадзор.

«Поправки в Конституцию объявили детей важнейшим приоритетом государственной политики. Чиновники же фактически перечеркнули многолетний опыт спасения детских жизней, накопленный нашими гуманными и бескорыстными врачами. В ухудшающих социально экономических условиях они лишили шанса на жизнь младенцев, чьи матери из-за отчаяния «слетят с катушек», — сказала Пушкина РБК.

По ее мнению, позиция министерств, отказавшихся поддержать законопроект о беби-боксах, «аморальна и дискредитирует официальную политику в сфере материнства и детства».

РБК направил запрос в Минздрав.

«Поскольку вопрос введения беби-боксов не относится к прямой компетенции Минтруда, в отзыве лишь указывается, что вопросы, касающиеся ведения Минтруда, в частности — право на жизнь ребенка и обязанность родителей по его содержанию до совершеннолетия, — действующим законодательством уже урегулированы», — заявили РБК в пресс-службе министерства.

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В пресс-службе Минфина сообщили РБК, что министерство направило предложения по корректировке законопроекта. В частности, в пояснительной записке указано, что за субъектами будет закреплено право определять необходимость создания в медицинских организациях государственной системы здравоохранения специализированные боксы, а также источники и объемы финансирования. Но из самого законопроекта перечисленное прямо не следует, считают в Минфине.

Также в министерстве считают, что в законопроекте нет возможности объективно оценить соответствие законопроекта законодательству в части разграничения полномочий между федеральными органами и органами субъектов. «Кроме того, в финансово-экономическом обосновании к законопроекту говорится, что его реализация не потребует дополнительных расходов федерального бюджета. Вместе с тем информация о влиянии документа на расходы других бюджетов бюджетной системы не приведена», — отметили в пресс-службе Минфина.

Оксана Пушкина попросила Мишустина поддержать беби-боксы
Политика
Оксана Пушкина

Законопроект о беби-боксах Пушкина вместе с депутатами нижней палаты парламента Ириной Родниной, Еленой Вторыгиной и сенатором Вадимом Тюльпановым внесла в 2017 году. Авторы инициативы хотели добиться изменения федерального закона об основных правах ребенка в России и дать регионам право создать в медучреждениях, в которых есть отделения реанимации для младенцев, специальные места, в которых можно будет анонимно оставить ребенка. Его возраст не должен превышать четырех недель, говорилось в законопроекте. Также авторы инициативы предложили установить порядок государственной регистрации рождения подкинутого ребенка.

Осенью 2020 года профильный комитет Госдумы отклонил первоначальную версию законопроекта. Семь из девяти его членов посчитали «вредным для России законопроект об «окнах жизни», несмотря на то что его доработали с учетом замечаний, а авторы были готовы продолжать улучшать поправки, указывала Пушкина. Депутаты сочли, что законопроект отчасти дублирует нормы Конституции и уже существующих законов, а также предоставляет региональным властям право на создание беби-боксов без каких бы то ни было ограничений.

В феврале Пушкина обратилась с просьбой высказать мнение по поводу нового, доработанного варианта законопроекта о беби-боксах к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Беби-боксы существуют в России с 2011 года, однако их законность остается под вопросом из-за отсутствия четких регулирующих документов.

«В российской политике сейчас доминирует консервативный уклон. Наши отважные медики на свой страх и риск по-прежнему обслуживают беби-боксы. Им угрожают, их терроризируют, но они продолжают спасать жизни малышей. Чиновники же держат нос по ветру, действуя в логике поощрений и повышений. Зачем заниматься тем, что не принесет тебе ни премии, ни продвижения по службе? Другое дело заявить на каком-нибудь мракобесном форуме о лечебных свойствах святой воды или дезинфицирующем излучении икон. За такое можно почетную и богоугодную грамоту получить. А младенцев у нас как бы не убивают. Мусорный контейнер, ветер треплет целлофановый пакет — и вдруг чей-то полный ужаса крик… Если мы будем отворачиваться от проблемы инфантицида, эти ужасы будут возвращаться снова и снова», — резюмирует Пушкина.

Авторы
Кирилл Сироткин, Виктория Полякова
При участии
Иван Ткачёв, Екатерина Костина, Егор Губернаторов
беби-бокс Оксана Пушкина Минздрав Минтруд Минфин
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