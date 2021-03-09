Оксана Пушкина назвала аморальным отказ властей поддержать беби-боксы

РБК направил запрос в Минздрав.
«Поскольку вопрос введения беби-боксов не относится к прямой компетенции Минтруда, в отзыве лишь указывается, что вопросы, касающиеся ведения Минтруда, в частности — право на жизнь ребенка и обязанность родителей по его содержанию до совершеннолетия, — действующим законодательством уже урегулированы», — заявили РБК в пресс-службе министерства.
В пресс-службе Минфина сообщили РБК, что министерство направило предложения по корректировке законопроекта. В частности, в пояснительной записке указано, что за субъектами будет закреплено право определять необходимость создания в медицинских организациях государственной системы здравоохранения специализированные боксы, а также источники и объемы финансирования. Но из самого законопроекта перечисленное прямо не следует, считают в Минфине.
Также в министерстве считают, что в законопроекте нет возможности объективно оценить соответствие законопроекта законодательству в части разграничения полномочий между федеральными органами и органами субъектов. «Кроме того, в финансово-экономическом обосновании к законопроекту говорится, что его реализация не потребует дополнительных расходов федерального бюджета. Вместе с тем информация о влиянии документа на расходы других бюджетов бюджетной системы не приведена», — отметили в пресс-службе Минфина.
Законопроект о беби-боксах Пушкина вместе с депутатами нижней палаты парламента Ириной Родниной, Еленой Вторыгиной и сенатором Вадимом Тюльпановым внесла в 2017 году. Авторы инициативы хотели добиться изменения федерального закона об основных правах ребенка в России и дать регионам право создать в медучреждениях, в которых есть отделения реанимации для младенцев, специальные места, в которых можно будет анонимно оставить ребенка. Его возраст не должен превышать четырех недель, говорилось в законопроекте. Также авторы инициативы предложили установить порядок государственной регистрации рождения подкинутого ребенка.
Осенью 2020 года профильный комитет Госдумы отклонил первоначальную версию законопроекта. Семь из девяти его членов посчитали «вредным для России законопроект об «окнах жизни», несмотря на то что его доработали с учетом замечаний, а авторы были готовы продолжать улучшать поправки, указывала Пушкина. Депутаты сочли, что законопроект отчасти дублирует нормы Конституции и уже существующих законов, а также предоставляет региональным властям право на создание беби-боксов без каких бы то ни было ограничений.
В феврале Пушкина обратилась с просьбой высказать мнение по поводу нового, доработанного варианта законопроекта о беби-боксах к премьер-министру Михаилу Мишустину.
Беби-боксы существуют в России с 2011 года, однако их законность остается под вопросом из-за отсутствия четких регулирующих документов.
«В российской политике сейчас доминирует консервативный уклон. Наши отважные медики на свой страх и риск по-прежнему обслуживают беби-боксы. Им угрожают, их терроризируют, но они продолжают спасать жизни малышей. Чиновники же держат нос по ветру, действуя в логике поощрений и повышений. Зачем заниматься тем, что не принесет тебе ни премии, ни продвижения по службе? Другое дело заявить на каком-нибудь мракобесном форуме о лечебных свойствах святой воды или дезинфицирующем излучении икон. За такое можно почетную и богоугодную грамоту получить. А младенцев у нас как бы не убивают. Мусорный контейнер, ветер треплет целлофановый пакет — и вдруг чей-то полный ужаса крик… Если мы будем отворачиваться от проблемы инфантицида, эти ужасы будут возвращаться снова и снова», — резюмирует Пушкина.
Авторы
Кирилл Сироткин, Виктория Полякова
При участии
Иван Ткачёв, Екатерина Костина, Егор Губернаторов