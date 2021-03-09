Оксана Пушкина назвала аморальным отказ властей поддержать беби-боксы

Министерства не поддержали доработанный законопроект о легализации беби-боксов, сообщила РБК Пушкина. Отказ без уважительных причин взять ребенка из роддома не освобождает родителей от обязанности его содержать, заявили в Минтруде

Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

Минздрав, Минтруд и Минфин отказались поддержать доработанный вариант законопроекта о легализации работающих в России беби-боксов, сообщила РБК один из авторов инициативы — заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

В заключении замглавы Минздрава Евгения Камкина (есть у РБК) говорится, что «внесенные уточнения в текст законопроекта не изменили его концепцию». В отзыве (есть у РБК) замминистра труда и социальной защиты Ольги Баталиной, в свою очередь, отмечается, что право ребенка на жизнь и охрану здоровья уже есть в Конституции и «не нуждается в дополнительном законодательном закреплении». Помимо этого в Минтруде сослались на ст. 69 и 71 Семейного кодекса, согласно которым «уклонение от выполнения обязанностей родителей, как и отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома, влечет за собой лишение родительских прав, но не освобождает родителей от обязанности содержать своего ребенка».

Из всех заинтересованных ведомств законопроект поддержал только Роспотребнадзор.

«Поправки в Конституцию объявили детей важнейшим приоритетом государственной политики. Чиновники же фактически перечеркнули многолетний опыт спасения детских жизней, накопленный нашими гуманными и бескорыстными врачами. В ухудшающих социально экономических условиях они лишили шанса на жизнь младенцев, чьи матери из-за отчаяния «слетят с катушек», — сказала Пушкина РБК.

По ее мнению, позиция министерств, отказавшихся поддержать законопроект о беби-боксах, «аморальна и дискредитирует официальную политику в сфере материнства и детства».