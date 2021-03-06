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Политика ,  
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Пушкина назвала задачи для ведомства по защите семьи и детей

Путин поручил правительству определить, какое ведомство займется госполитикой в сфере защиты детей. Этот орган должен будет обеспечивать демографическую безопасность, считает Пушкина
Оксана Пушкина
Оксана Пушкина (Фото: Александр Артеменков / ТАСС)

Федеральный орган, который будет заниматься вопросами защиты семьи и детей, должен также обеспечивать демографическую безопасность страны. Об этом РБК заявила зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

По словам депутата, основные факторы, которые влияют на решение пары завести ребенка, — это благосостояние семей, качество жизни, уровень безработицы и социальная защита. Демографическая безопасность включает не только вопросы рождаемости, но и смертности, «а значит, нужно учитывать состояние системы здравоохранения, половозрастной состав населения, число браков и разводов, уровень образования людей и многое другое», отметила она.

Ведомство, которое займется этими вопросами, должно будет подготовить для правительства стратегию по обеспечению демографической безопасности, считает Пушкина. Она указала, что с демографическими процессами напрямую связаны экономическая, социальная, культурная, экологическая, военная и другие виды национальной безопасности. «Демография у нас все еще обделена вниманием государства. Пора это исправлять», — заявила зампред думского комитета.

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Политика
Оксана Пушкина

Депутат отметила, что поддерживает инициативу Владимира Путина, поручившего определить орган по защите семьи и детей. По словам Пушкиной, она подготовила проект создания такого ведомства во время учебы в РАНХиГС. «Темой моего диплома было «Государственное регулирование демографических процессов как условие для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации», — заявила она.

Пушкина подчеркнула, что семейная политика не может рассматриваться в отрыве от социально-экономических процессов. «Готова использовать все свои знания и накопленный опыт для организации работы по планированию будущего нашей страны», — добавила зампред комитета Госдумы.

Согласно поручению президента, правительство до 1 июня должно определить, какое ведомство будет отвечать за государственную политику в сфере защиты семьи и детей, опеки и попечительства, разработку мер поддержки семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей и сирот, а также профилактику семейного неблагополучия.

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Помимо этого правительство должно будет изучить существующую практику предоставления господдержки семьям с детьми, оказавшимся в трудной ситуации, рассмотреть вопрос о совершенствовании деятельности органов опеки и подготовить меры по профилактике социального сиротства в 2022–2025 годах.

Матвиенко предложила реформировать Министерство труда
Политика
Валентина Матвиенко

Соответствующие поручения были даны по итогам заседании Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, которое прошло в ноябре 2020 года. На этом заседании спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что выработкой семейной политики и ее координацией в России должен заниматься Минтруд, и предложила переименовать ведомство в Министерство труда, соцзащиты и семейной политики.

Председатель Совфеда указала, что сейчас в России нет структуры, которая комплексно отвечает за вопросы семейной политики, они распределены между Минтрудом, Минпросвещения, Минздравом, МВД и другими ведомствами. «Отсюда, как говорится в пословице, у семи нянек дитя без глаза», — говорила она (цитата по ТАСС). Глава Минтруда Антон Котяков в ответ заявил, что, если такое решение примут, министерство «приложит максимум усилий для качественной реализации этой задачи».

Авторы
Наталия Анисимова, Кирилл Сироткин
Оксана Пушкина семья дети демография Владимир Путин
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