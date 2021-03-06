Пушкина назвала задачи для ведомства по защите семьи и детей

Путин поручил правительству определить, какое ведомство займется госполитикой в сфере защиты детей. Этот орган должен будет обеспечивать демографическую безопасность, считает Пушкина

Оксана Пушкина (Фото: Александр Артеменков / ТАСС)

Федеральный орган, который будет заниматься вопросами защиты семьи и детей, должен также обеспечивать демографическую безопасность страны. Об этом РБК заявила зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

По словам депутата, основные факторы, которые влияют на решение пары завести ребенка, — это благосостояние семей, качество жизни, уровень безработицы и социальная защита. Демографическая безопасность включает не только вопросы рождаемости, но и смертности, «а значит, нужно учитывать состояние системы здравоохранения, половозрастной состав населения, число браков и разводов, уровень образования людей и многое другое», отметила она.

Ведомство, которое займется этими вопросами, должно будет подготовить для правительства стратегию по обеспечению демографической безопасности, считает Пушкина. Она указала, что с демографическими процессами напрямую связаны экономическая, социальная, культурная, экологическая, военная и другие виды национальной безопасности. «Демография у нас все еще обделена вниманием государства. Пора это исправлять», — заявила зампред думского комитета.

Депутат отметила, что поддерживает инициативу Владимира Путина, поручившего определить орган по защите семьи и детей. По словам Пушкиной, она подготовила проект создания такого ведомства во время учебы в РАНХиГС. «Темой моего диплома было «Государственное регулирование демографических процессов как условие для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации», — заявила она.