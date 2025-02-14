Белый дом выпустил валентинку с Трампом и стихом о депортации

«Розы красные, фиалки синие — приезжайте сюда нелегально, и мы вас депортируем», — написано на коллаже. Валентинка украшена фотографиями лиц Трампа и главы погранслужбы Тома Хомана

Фото: The White House

Белый дом опубликовал на своей странице в социальной сети X поздравление с Днем святого Валентина. Изображение в розовом цвете представляет собой коллаж с фотографиями лиц президента США Дональда Трампа и главы погранслужбы Тома Хомана.

На коллаж также помещено стихотворение:

«Розы красные,

фиалки синие -

приезжайте сюда нелегально,

и мы вас депортируем».

«Счастливого Дня святого Валентина», — поздравила подписчиков американская администрация.

Трамп после переизбрания развернул масштабную кампанию по депортации нелегальных мигрантов, это было одним из его предвыборных обещаний. Республиканец заверял, что после его избрания Соединенные Штаты будут депортировать нелегальных мигрантов миллионами.

Однако текущих темпов недостаточно для достижения этой цели, отмечал NBC: чтобы в год число депортируемых составило хотя бы миллион, ежедневно нужно выдворять более 2,7 тыс. человек. Иммиграционно-таможенная служба (ICE) ставила цель в 1,2–1,4 тыс. арестов ежедневно, но максимальным количеством с момента инаугурации Трампа было 1,1 тыс., передавал канал. По данным его источников, недостаточные темпы депортации вызывают недовольство американского президента.

Миграционная политика Трампа привела к появлению у него разногласий с другими странами американского континента. Некоторые из расположенных южнее США государств поначалу отказывались принимать рейсы с мигрантами, в итоге республиканец прибег к угрозе введения высоких пошлин, например, на товары из Колумбии и Мексики.

В итоге обе страны пошли на уступки. Reuters сообщал, что Богота сначала не пустила два военных самолета США, на борту которых находились около 160 человек. Однако после заявления о пошлинах страна «согласилась со всеми условиями президента Трампа, включая безоговорочное принятие всех нелегальных иммигрантов из Колумбии, возвращающихся из Соединенных Штатов, в том числе на военных самолетах США, без ограничений и задержек», отмечали в Белом доме.