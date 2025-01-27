США отменили пошлины для Колумбии в обмен на согласие принять мигрантов

США отменили пошлины в 25% для Колумбии в обмен на ее согласие принять мигрантов

Белый дом сообщил, что Колумбия согласилась на условия Трампа и будет принимать депортируемых мигрантов даже на военных самолетах, что ранее вызвало возмущение в Боготе

Фото: TSgt Kimberly Nagle / Dept. of Defense / Reuters

Колумбия согласилась принять депортируемых из США мигрантов, в связи с чем Вашингтон решил не вводить пошлины в 25% на колумбийские товары, передает Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она сообщила, что Богота «согласилась со всеми условиями президента [Дональда] Трампа, включая безоговорочное принятие всех нелегальных иммигрантов из Колумбии, возвращающихся из Соединенных Штатов, в том числе на военных самолетах США, без ограничений и задержек».

Однако при этом сохранятся другие анонсированные Трампом ограничения, указывает AP. Новый президент ранее ввел запрет на въезд в США для колумбийских чиновников, «визовые санкции» против членов правительства Колумбии, их родственников и сторонников, усиление проверки на границе для всех граждан Колумбии.

Такие меры были связаны с тем, что Богота изначально отказалась принять самолеты из США с мигрантами. По данным Reuters, она не пустила два военных самолета США, на борту которых находились около 160 человек. Для депортации требуется согласие правительства принимающей страны.

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что страна не отказывалась принимать депортированных мигрантов, но проблема в том, что их отправили «в наручниках и на военном самолете». В администрации Петро сообщили, что для перевозки мигрантов выделили президентский лайнер. В качестве ответной меры колумбийский лидер объявил о введении пошлин в том же размере, что и ввел Трамп, на американские товары в Колумбии.

Ранее два самолета ВВС США с мигрантами (тоже примерно 160 человек) не приняла Мексика, также не дав согласия принимать депортированных. В Гватемале 24 января приземлились два грузовых военных лайнера C-17 с мигрантами, в тот же день тоже два самолета с ними совершили посадку в Гондурасе.

AP со ссылкой на данные правозащитной организации Witness at the Border пишет, что за 2020-2024 годы Колумбия приняла 475 рейсов с депортированными мигрантами, из них 124 — в прошлом году. Больше приняли Гватемала, Гондурас, Мексика и Сальвадор.