NBC узнал о злости Трампа из-за низких темпов депортации нелегалов
Президент США Дональд Трамп недоволен тем, что после его прихода в Белый дом число депортируемых из страны мигрантов не выросло значительно, передает NBC со ссылкой на источники.
«Его сводит с ума, что они не депортируют больше людей», — сказал один из источников.
Собеседник добавил, что Трамп «разозлился» и об этом сообщили «царю границы» Тому Хоману, министру внутренней безопасности Кристи Ноэм, заместителю главы администрации Белого дома Стивену Миллеру и исполняющему обязанности директора Иммиграционно-таможенной службы (ICE) Калебу Вителло. Хоман также выражает недовольство работой ICE и небольшим числом арестов и депортаций, отметили другие источники телеканала.
NBC передает, что в службе поставили целью 1,2-1,4 тыс. арестов ежедневно, но максимальным количеством с момента инаугурации Трампа было 1,1 тыс. По словам источника телеканала, во вторник на этой неделе было арестовано более 800 мигрантов, в выходные — вовсе около 300 человек.
«Сотни жестоких, склонных к насилию и связанных с преступными группировками нелегальных иммигрантов уже были задержаны и депортированы ICE с тех пор, как президент Трамп вступил в должность. Администрация Трампа настроена на защиту наших границ и обеспечение быстрой и эффективной массовой депортации, чтобы поставить американцев и Америку на первое место», — говорится в заявлении Белого дома на этот счет.
Трамп в ходе предвыборной кампании обещал депортировать нелегальных мигрантов миллионами. Как отмечает NBC, чтобы в год число депортируемых составило хотя бы миллион, ежедневно нужно выдворять более 2,7 тыс. человек.
Миграционная политика Трампа привела к его разногласиям с другими странами американского континента. Некоторые из расположенных южнее США государств поначалу отказывались принимать рейсы с мигрантами, в итоге президент прибег к угрозе введения высоких пошлин, например, на товары из Колумбии и Мексики.
В итоге обе страны пошли на уступки. Reuters сообщал, что Богота сначала не пустила два военных самолета США, на борту которых находились около 160 человек. Однако после заявления о пошлинах страна «согласилась со всеми условиями президента Трампа, включая безоговорочное принятие всех нелегальных иммигрантов из Колумбии, возвращающихся из Соединенных Штатов, в том числе на военных самолетах США, без ограничений и задержек», отмечали в Белом доме.
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