Писториус назвал «поворотный момент» в отношениях Европы и США

Европа должна участвовать в переговорах по Украине, если США попытаются добиться мира без нее, это может стать поворотным моментом для отношений Вашингтона и Брюсселя, заявил Писториус. О необходимости участия ЕС говорил Зеленский

Борис Писториус на Мюнхенской конференции по безопасности, Германия, 14 февраля 2025 года (Фото: Wolfgang Rattay / Reuters)

Европейские страны должны участвовать в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Без участия Европы в переговорах... трудно представить, что европейцы могли бы впоследствии обеспечить этот мир, не участвуя в переговорах по установлению мира вместе», — сказал он (цитата по Politico).

При этом в последние дни, по словам Писториуса, подтвердилось, что США «стараются быстро привести к перемирию Россию и Украину, а Европе придется жить с последствиями этого договора». «Это может быть поворотным моментом для трансатлантических отношений исторического масштаба, после чего наши дороги грозят пойти в разных направлениях», — считает он (цитата по ТАСС).

Писториус также назвал «неприемлемой» речь вице-президента США Джей Ди Вэнса, в которой тот обвинил европейские власти в подрыве демократических ценностей.

Слова Писториуса созвучны с позицией украинского президента Владимира Зеленского, который говорил, что Европа должна быть за столом переговоров и среди тех, кто одобрит мирное соглашение, поскольку «мы говорим о гарантиях безопасности».

Глава Пентагона Пит Хегсет допустил, что Европа примет участие в переговорах.

Писториус прокомментировал также заявления Хегсета и президента США Дональда Трампа о «нереалистичном» вступлении Украины в НАТО и «маловероятном» возвращении страны к границам, существовавшим до 2014 года. Трамп при этом допустил, что Украина со временем сможет вернуть утраченные территории. «Прискорбная вещь <...> заключается в том, что администрация Трампа, на мой взгляд, излишне сняла со стола два важных пункта переговоров. На мой взгляд, было бы гораздо лучше говорить о возможном членстве Украины в НАТО и возможных территориальных изменениях только за столом переговоров», — считает немецкий министр.

Зеленский допускал возвращение утраченных Киевом территорий дипломатическим путем. Что касается вступления в НАТО, он настаивает на том, чтобы, если Украину не пригласят в блок, ей дали гарантии безопасности. Президент Владимир Путин говорил, что при разрешении конфликта должны быть учтены гарантии безопасности России.

Обсуждение возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине активизировалось после разговоров Трампа с Путиным и Зеленским, по итогам которых американский президент заявил, что оба лидера хотят мира. Стороны начали готовить команды для переговоров.