Во Внуково задержали 28-летнего американца с наркотическими конфетами

7 февраля таможенники задержали 28-летнего американца, у которого нашли банки с мармеладом с каннабиноидами, сообщила ФТС. Мужчину арестовали по делу о контрабанде наркотиков в значительном размере

Фото: Пресс-служба ФТС Фото: Пресс-служба ФТС

В московском аэропорту Внуково задержали 28-летнего гражданина США, который перевозил в багаже банки с мармеладом с каннабиноидами, сообщили РБК в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

«Мужчина прибыл из Стамбула. Во время прохождения таможенного контроля один из его чемоданов обозначила служебная овчарка по кличке Эврика», — рассказали в ФТС.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел 7 февраля. Таможенники нашли в багаже американца пластиковые банки с конфетами, в которых содержались «наркотические вещества каннабиноидной группы». «Молодой человек пояснил, что данные сладости были прописаны врачом в США, поэтому необходимы ему в путешествии», — отметили в ведомстве.

В отношении американца возбудили дело по ч. 2 ст. 229.1 УК (контрабанда наркотических средств в значительном размере), мужчину арестовали. Ему грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

Телеграм-канал Mash уточнял, что речь идет о Байрсе К.

11 февраля Россия передала США американца Марка Фогеля, задержанного в 2021 году в Шереметьево с 11 г марихуаны и 8 г гашишного масла в багаже. Он работал преподавателем в англо-американской школе в Москве. Фогель признал вину в контрабанде и незаконном хранении наркотиков, но объяснил наличие наркотических средств назначением врача для облегчения последствий операции на позвоночнике. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы. На этой неделе его освободили в рамках обмена с США на россиянина, сооснователя криптобиржи BTC-e Александра Винника.