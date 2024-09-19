 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

ФТС обнаружила в Подмосковье лабораторию по производству метадона

Фото: customs.gov.ru
Фото: customs.gov.ru

ФТС обнаружила в Подмосковье лабораторию по производству метадона
Video

Сотрудники Московской таможни и главного управления по борьбе с контрабандой наркотиков Федеральной таможенной службы (ФТС) ликвидировали нарколабораторию в Подмосковье, сообщила пресс-служба ФТС в телеграм-канале.

В лаборатории нашли 103 кг прекурсоров и химическое оборудование для изготовления метадона.

«Этого сырья хватило бы для производства более 80 кг метадона, стоимость которого на черном рынке превышает 400 млн руб.», — говорится в сообщении ФТС.

В Хабаровском крае полиция закрыла крупную нарколабораторию
Общество

Сотрудники правоохранительных органов также задержали члена организованной преступной группы за производство и сбыт синтетического наркотика. По факту контрабанды наркотических веществ возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы, добавили в ФТС.

Установить местонахождение нарколаборатории удалось, отследив перевозившую запрещенные вещества из Казахстана в Москву фуру. Получить груз должен был 34-летний россиянин. Мужчина арендовал для этого дом в деревне Алферово, где его задержали.

Финансирование подозреваемый получил с территории Украины, сырье он заказывал через интернет-магазин. Товар наркокурьеры сбывали в парках Москвы и Подмосковья, отметили в ФТС.

Силовики задержали Владислава Бакальчука

Песков объяснил возвращение Кремля на YouTube

New York Times рассказала, как Израилю удалось взорвать гаджеты «Хезболлы»

Дональд Трамп расплатился биткоином за бургеры. Видео

Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца

ФСБ накрыла канал переправки африканцев в ЕС через Россию

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

Власти предложили убрать гольф, чирлидинг и массаж из уроков физкультуры

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ФТС нарколаборатотория Московская область
Материалы по теме
В Красноярском крае задержали банду нелегальных наркологов
Общество
В Москве арестовали полицейского, подозреваемого в торговле наркотиками
Общество
В Хабаровском крае полиция закрыла крупную нарколабораторию
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 102,04 (+0,53) Инвестиции, 18 сен, 17:52 Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 91,67 (+0,24) Инвестиции, 18 сен, 17:52
Politico узнало, зачем фон дер Ляйен нужно «контролировать все» в ЕКПолитика, 13:55
Названы черноморские курорты, где цены на дома за год выросли на четвертьНедвижимость, 13:52
Брянский губернатор попросил ФСБ проверить своего бывшего заместителяПолитика, 13:48
ФТС обнаружила в Подмосковье лабораторию по производству метадонаОбщество, 13:43
Вода у стен парламента: Дунай вышел из берегов в центре БудапештаОбщество, 13:37
Минобороны заявило об ударе по главному центру радиосвязи ГУР УкраиныПолитика, 13:22
Фильмы с Борисовым и Стояновым вошли в программу фестиваля «Маяк»Life, 13:21
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Яромир Ягр завершит карьеру в этом сезонеСпорт, 13:20
В ЕС предупредили, что зимой украинцы могут остаться без света и водыПолитика, 13:19
В МХТ имени А.П. Чехова опровергли госпитализацию ХабенскогоОбщество, 13:18
Во Франции заявили об отсутствии у Дурова интереса к контактам с РоссиейПолитика, 13:13
Solana представила новый криптосмартфон SeekerКрипто, 13:06
Силовики задержали Владислава Бакальчука⁠Общество, 12:58
Янина Павленко покинула пост главы ЯлтыПолитика, 12:55