ФТС обнаружила в Подмосковье лабораторию по производству метадона

Фото: customs.gov.ru

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Сотрудники Московской таможни и главного управления по борьбе с контрабандой наркотиков Федеральной таможенной службы (ФТС) ликвидировали нарколабораторию в Подмосковье, сообщила пресс-служба ФТС в телеграм-канале.

В лаборатории нашли 103 кг прекурсоров и химическое оборудование для изготовления метадона.

«Этого сырья хватило бы для производства более 80 кг метадона, стоимость которого на черном рынке превышает 400 млн руб.», — говорится в сообщении ФТС.

Сотрудники правоохранительных органов также задержали члена организованной преступной группы за производство и сбыт синтетического наркотика. По факту контрабанды наркотических веществ возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы, добавили в ФТС.

Установить местонахождение нарколаборатории удалось, отследив перевозившую запрещенные вещества из Казахстана в Москву фуру. Получить груз должен был 34-летний россиянин. Мужчина арендовал для этого дом в деревне Алферово, где его задержали.

Финансирование подозреваемый получил с территории Украины, сырье он заказывал через интернет-магазин. Товар наркокурьеры сбывали в парках Москвы и Подмосковья, отметили в ФТС.