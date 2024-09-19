ФТС обнаружила в Подмосковье лабораторию по производству метадона
Сотрудники Московской таможни и главного управления по борьбе с контрабандой наркотиков Федеральной таможенной службы (ФТС) ликвидировали нарколабораторию в Подмосковье, сообщила пресс-служба ФТС в телеграм-канале.
В лаборатории нашли 103 кг прекурсоров и химическое оборудование для изготовления метадона.
«Этого сырья хватило бы для производства более 80 кг метадона, стоимость которого на черном рынке превышает 400 млн руб.», — говорится в сообщении ФТС.
Сотрудники правоохранительных органов также задержали члена организованной преступной группы за производство и сбыт синтетического наркотика. По факту контрабанды наркотических веществ возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы, добавили в ФТС.
Установить местонахождение нарколаборатории удалось, отследив перевозившую запрещенные вещества из Казахстана в Москву фуру. Получить груз должен был 34-летний россиянин. Мужчина арендовал для этого дом в деревне Алферово, где его задержали.
Финансирование подозреваемый получил с территории Украины, сырье он заказывал через интернет-магазин. Товар наркокурьеры сбывали в парках Москвы и Подмосковья, отметили в ФТС.
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