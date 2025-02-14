Вэнс посоветовал Европе потерпеть Илона Маска

Вэнс заявил, что Европа сможет потерпеть «пару месяцев Илона Маска», если США смогли пережить «десятилетие выговоров от Греты Тунберг». Тунберг критиковала США за политику в области борьбы с изменением климата

Илон Маск (Фото: Aaron Schwartz / IMAGO / CNP / MediaPunch / Global Look Press)

США смогли пережить десять лет «выговоров» от шведской экоактивистки Греты Тунберг, так что Европа сможет потерпеть высказывания американского бизнесмена, главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска, заявил вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Самый важный факт, который я выучил, — не все граждане наших стран считают себя обученными животными, которых не надо спрашивать. Поверьте, я говорю со всем юмором: если американская демократия смогла пережить десять лет выговоров от Греты Тунберг, вы, ребята, сможете пережить пару месяцев Илона Маска», — сказал он.

Вэнс добавил, что «пресечение» неортодоксальных точек зрения «является самым верным способом разрушить демократию». Он раскритиковал европейских лидеров, обвинив их в подрыве демократических ценностей. «Когда я смотрю на сегодняшнюю Европу, мне непонятно, что случилось с некоторыми победителями холодной войны», — отметил вице-президент США.

Европейские лидеры обвиняют Маска во «вмешательстве» в политику из-за высказываний с критикой нынешних властей некоторых стран, в частности Германии и Великобритании. Президент Франции Эмманюэль Макрон, не называя имени Маска, заявил, что «владелец одной из крупнейших социальных сетей» поддерживает «новый реакционный интернационал». Американский бизнесмен среди прочего поддерживает ультраправую «Альтернативу для Германии» в преддверии выборов в немецкий парламент.

Грета Тунберг стала известна, когда ей было 15 лет. В 2018 году она вышла к парламенту Швеции с требованием обратить внимание на проблему глобального потепления и выполнить Парижское соглашение. После девушка продолжила проводить акции протеста каждую пятницу, к ней присоединились другие активисты, а акция «Пятницы ради будущего» стала одноименным движением.

В том же году Тунберг выступила на саммите ООН, посвященном борьбе с изменениями климата. Там она обвинила лидеров стран в бездействии, заявив, что их интересует лишь экономический рост, тогда как человечество находится «на пороге массового вымирания».

В 2019 году, когда ей было 16 лет, журнал Time признал Тунберг человеком года. На это звание также претендовал президент США Дональд Трамп. Он счел присвоение звания Тунберг нелепым и отметил, что ей «нужно поработать над управлением гневом, а затем посмотреть старый добрый фильм вместе с другом». Позже в ответ на заявления Тунберг о недостаточных усилиях США и других развитых стран для изменения ситуации с климатом Трамп отметил, что у Штатов очень хорошие экологические показатели.