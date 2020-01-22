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Трамп объяснил словами «выбила меня» избрание Тунберг человеком года Time

По мнению президента США, 17-летняя эко-активистка Грета Тунберг вытеснила его с первого места претендента на звание «Человек года». До этого Трамп назвал нелепым выбор Time и посоветовал Тунберг работать над управлением гневом
Грета Тунберг (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг отобрала у него звание «Человек года» по версии журнала Time, об этом президент США Дональд Трамп заявил на экономическом форуме в Давосе. Трансляцию его выступления вел телеканал Fox Business.

Журналисты напомнили Трампу о словах Тунберг о недостаточных усилиях США и других развитых стран для изменения ситуации с климатом. Президент в ответ спросил, сколько ей лет. Журналисты ответили, что сейчас 17. «О, это хорошо... Она выбила меня из журнала Time», — ответил Трамп.

Он также сообщил, что не слышал от других мировых лидеров или представителей бизнеса комментариев по поводу ее заявлений. Трамп также заметил, что у США очень хорошие экологические показатели. «Наши показатели по чистоте воды, показатели по чистоте воздуха потрясающие. Мы должны что-то делать с ситуацией у других стран. У нас все чисто и хорошо, но есть другие континенты, где выбросы достигают невероятного уровня», — сказал президент.

Трамп назвал нелепым избрание Тунберг человеком года по версии Time
Общество

Журнал Time назвал Тунберг «человеком года» в декабре 2019 года. В шорт-лист также вошли основатель Facebook Марк Цукерберг, участники протестов в Гонконге и анонимный осведомитель, пожаловавшийся на Трампа после его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп назвал присвоение звания Тунберг нелепым и отметил, что ей «нужно поработать над управлением гневом, а затем посмотреть старый добрый фильм вместе с другом».

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Дональд Трамп, «Человек года», Time
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