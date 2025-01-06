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Политика ,  
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Макрон обвинил Маска в поддержке «интернационала реакционеров»

По мнению французского президента, владелец социальной сети вмешивается в европейские выборы
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Aurelien Morissard / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился в Елисейском дворце с послами и произнес первую длинную речь в новом году, рассказав о позиции Парижа по различным международным вопросам, сообщает Liberation. Коснулся он и будущего президентства Дональда Трампа, а также действий Илона Маска.

«Кто бы мог поверить, если бы десять лет нам сказали, что владелец одной из крупнейших социальных сетей поддержит новый реакционный интернационал и будет напрямую вмешиваться в выборы, в том числе в Германии», — заявил Макрон.

Имя Маска французский президент не назвал, однако, как отмечает Liberation, речь шла именно о том, что Маск открыто поддерживает крайне правую немецкую партию «Альтернатива для Германии».

Также Макрон обратился к Дональду Трампу, который «знает, что у него во Франции есть надежный союзник». «Если мы будем слабыми, то вряд ли будут уважать президента Трампа», — сказал он.

Помимо этого, французский президент заявил, что европейцы должны быстро развивать свою оборонную промышленность на фоне растущих угроз, потому что в противном случае придется все время зависеть от американской промышленности и технологий.

За последние недели Илон Маск раскритиковал власти сразу нескольких европейских стран. В частности на своей странице в соцсети X он написал, что Шольц — «дурак», а президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер — «антидемократический тиран». В Берлине в ответ заявили, что Германия является сильной и стабильной демократией, а Шольц отметил, что не намерен «кормить троллей».

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Илон Маск

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