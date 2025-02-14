Президент Германии призвал ЕС «не быть, как олень перед фарами» с Трампом
Администрация Дональда Трампа «не уважает устоявшиеся правила и партнерство», ЕС не должен застывать от страха, как «олени, попавшие под свет фар», заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.
«У новой американской администрации совершенно иной взгляд на мир, нежели у нас, — сказал он, уточнив, что речь идет о «неуважении к устоявшимся правилам и партнерству». — Мы не можем этого изменить. Мы должны это принять, и мы можем с этим справиться».
Президент Германии призвал европейских лидеров «сохранять спокойствие» перед «потоком деструктивных политических заявлений» США после возвращения Трампа в Белый дом. «Мы не должны позволить потоку заявлений парализовать нас, — подчеркнул Штайнмайер. — Мы не должны застывать от страха, или, как гласит английская поговорка: «Не будем оленем, попавшим под свет фар».
По его словам, «отсутствие правил не должно стать моделью для переустройства мира», так как партнерства и альянсы «имеют смысл». «Это имеет значение, когда ведущая демократия и мировая держава говорит: «Мы можем обойтись без правил», — заключил он. — Демократия — это не бизнес-модель. Это не площадка для беспорядков».
Трамп вступил в должность президента США 20 января. После этого, в частности, он потребовал от европейских союзников по НАТО нарастить расходы на оборону до 5% ВВП, а также пригрозил пошлинами, поскольку, по его мнению, Брюссель «пользуется» Вашингтоном. Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов писал о существующих опасениях в Евросоюзе быть исключенными из переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Politico со ссылкой на источники называла отношения ЕС с администрацией Трампа «настолько плохими, что их практически не существует».
ЕС предупредил США о «решительном ответе» в случае введения пошлин на товары, писало агентство Bloomberg. Президент Франции Эмманюэль Макрон сравнивал возвращение Трампа в Белый дом с действием электрошока. По его мнению, сложившаяся ситуация должна побудить ЕС «нарастить мышцы» и взять на себя ответственность за собственную безопасность и будущее Украины.
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