Президент Германии призвал ЕС «не быть, как олень перед фарами» с Трампом

ЕС не должен быть парализован, как «олени перед светом фар», в связи с действиями администрации Трампа, считает Штайнмайер. Республиканец пригрозил блоку пошлинами на товары и потребовал нарастить расходы на оборону до 5% ВВП

Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: Wolfgang Rattay / Reuters)

Администрация Дональда Трампа «не уважает устоявшиеся правила и партнерство», ЕС не должен застывать от страха, как «олени, попавшие под свет фар», заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

«У новой американской администрации совершенно иной взгляд на мир, нежели у нас, — сказал он, уточнив, что речь идет о «неуважении к устоявшимся правилам и партнерству». — Мы не можем этого изменить. Мы должны это принять, и мы можем с этим справиться».

Президент Германии призвал европейских лидеров «сохранять спокойствие» перед «потоком деструктивных политических заявлений» США после возвращения Трампа в Белый дом. «Мы не должны позволить потоку заявлений парализовать нас, — подчеркнул Штайнмайер. — Мы не должны застывать от страха, или, как гласит английская поговорка: «Не будем оленем, попавшим под свет фар».

По его словам, «отсутствие правил не должно стать моделью для переустройства мира», так как партнерства и альянсы «имеют смысл». «Это имеет значение, когда ведущая демократия и мировая держава говорит: «Мы можем обойтись без правил», — заключил он. — Демократия — это не бизнес-модель. Это не площадка для беспорядков».

Трамп вступил в должность президента США 20 января. После этого, в частности, он потребовал от европейских союзников по НАТО нарастить расходы на оборону до 5% ВВП, а также пригрозил пошлинами, поскольку, по его мнению, Брюссель «пользуется» Вашингтоном. Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов писал о существующих опасениях в Евросоюзе быть исключенными из переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Politico со ссылкой на источники называла отношения ЕС с администрацией Трампа «настолько плохими, что их практически не существует».

ЕС предупредил США о «решительном ответе» в случае введения пошлин на товары, писало агентство Bloomberg. Президент Франции Эмманюэль Макрон сравнивал возвращение Трампа в Белый дом с действием электрошока. По его мнению, сложившаяся ситуация должна побудить ЕС «нарастить мышцы» и взять на себя ответственность за собственную безопасность и будущее Украины.