Рогов сообщил о двух взрывах в Энергодаре

В Энергодаре прозвучали два взрыва

В Энергодаре произошло два взрыва. По словам члена главного совета областной администрации Владимира Рогова, ВСУ атаковали город дронами-камикадзе

Фото: Яндекс.Карты

В Энергодаре произошло два взрыва, написал в телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В Энергодаре громко! В городе прозвучало два взрыва», — сообщил он. Позднее Рогов уточнил, что ВСУ нанесли по городу удар двумя дронами-камикадзе.

Энергодар расположен на левом берегу Днепра в Запорожской области. На его территории находится крупнейшая в Европе атомная электростанция — Запорожская АЭС. По состоянию на 2022 год численность населения составляла 52,2 тыс. человек.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о вхождении в состав страны Запорожской области и других регионов по итогам проведенных там референдумов; ЗАЭС перешла в государственную собственность. Станция находилась под контролем российских сил с февраля 2022 года.

7 февраля 2024 года регион посетил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По итогам визита он заявил, что остался доволен принятыми мерами по обеспечению ядерной безопасности станции. В январе в ходе своего выступления в Совбезе ООН Гросси указывал на угрозу крупной ядерной аварии на ЗАЭС из-за «активных военных действий, иногда в непосредственной близости» от объекта.

Москва и Киев многократно выступали со взаимными обвинениями в обстрелах станции.