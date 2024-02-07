Глава МАГАТЭ начал поездку на Запорожскую АЭС

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пересек линию соприкосновения в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС.

Делегация пересекла мост через реку Карачекрак и проехала российский КПП у города Васильевка. Гросси направляется в сторону города Энергодар, на Запорожскую АЭС. Вместе с гендиректором МАГАТЭ линию пересекла группа наблюдателей, чтобы сменить коллег на ЗАЭС.

Рафаэль Гросси намерен провести с Москвой переговоры о дальнейшем сотрудничестве по Запорожской атомной электростанции. О его приезде в Россию МАГАТЭ сообщило 1 февраля. Цель визита — обсуждение «вопросов безопасности» станции.

Россия контролирует Запорожскую АЭС с февраля 2022 года. В октябре 2022 года, после референдумов о принятии Запорожской области и других регионов в состав России, Владимир Путин распорядился передать станцию в собственность государства. В январе Рафаэль Гросси назвал ситуацию на ЗАЭС «невероятно шаткой» и заявил о вероятности крупной ядерной аварии, так как активные военные действия ведутся в «непосредственной близости» от объекта.