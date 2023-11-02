Рогов сообщил о десяти атаках дронами по Энергодару

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) десять раз атаковали Энергодар при помощи беспилотников, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в телеграм-канале. По предварительным данным, жертв нет.

О первых ударах по городу Рогов написал в 12:46. В 12:52 он уточнил, что число прилетов беспилотников достигло шести, в 13:35 — десяти. По его словам, ВСУ запускают дроны-камикадзе из города Никополя, расположенного на правом берегу Днепра.

Рогов уточнил, что «массированный налет» осуществляется в момент ротации членов миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал в соцети X (ранее Twitter), что два удара пришлось на здание гостиницы Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная электростанция в Европе. Российские силы контролируют ее с конца февраля 2022 года. После включения Запорожской области в состав России АЭС передали в государственную собственность.

Москва и Киев неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах станции. Все реакторы на ней остановлены, но на станции по-прежнему остаются десятки тонн радиоактивных материалов. В мае 2023 года глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о «крайне неустойчивой» ситуации на станции. Он призвал достичь соглашения по обеспечению безопасности АЭС.

В октябре глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что спецназ ГУР предпринимал три попытки вернуть Запорожскую АЭС. Все эти атаки были отбиты российскими военными.