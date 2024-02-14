Шойгу фразой «быстрее надо делать» оценил выполнение гособоронзаказа
Глава Минобороны Сергей Шойгу приехал в Московскую область и проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов корпорацией «Конструкторское бюро машиностроения», говорится в сообщении министерства.
Министру продемонстрировали образцы противотанкового комплекса «Хризантема-С» с модернизированными управляемыми ракетами «Хризантема-М», боевую машину «Гибка-С», опорно-пусковую установку «Джигит», а также комплекс активной защиты «Арена-М».
Последний, по словам генерального конструктора предприятия Валерия Кашина, предназначен для защиты от противотанковых средств. Корпорация также совершенствует комплекс для защиты от барражирующих дронов, указал он.
«Быстрее надо делать», — сказал после этого Шойгу.
Министр поручил оперативно вносить коррективы и доработки в выпускаемую продукцию с учетом опыта их применения в рамках военной операции. По его словам, это касается и систем ПЗРК, и ракет «Искандер», и всего, что нужно для борьбы с беспилотниками.
С начала года Шойгу посетил уже несколько предприятий, чтобы проверить выполнение гособоронзаказа. 10 февраля он побывал на предприятиях ОПК в Удмуртии, где оценил производство разведывательных и ударных беспилотников. В январе министр раскритиковал директора «Уралтрансмаша» Олега Емельянова из-за затягивания сроков производства перспективного артиллерийского оружия.
В декабре президент Владимир Путин говорил, что проведение военной операции выявило ряд проблем. По его словам, нужно серьезно перестраивать работу системы связи, эффективнее применять современные технологии разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, наращивать возможности спутниковой группировки.
Глава государства отмечал, что также нужно увеличивать поставки снарядов и беспилотников различных типов.
Блиновская заплакала на суде. Что происходит с ее делом
Какие условия предложили для перемирия между Израилем и «Хезболлой»
Названа причина остановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи
Назван объем партии воды «Джермук», которая попала под запрет в России
Киркоров выступил в больнице ДНР. Видео
ЕС планирует ввести санкции против компаний из Китая, Индии и Турции. Подробности
«Новые бедные». Почему средний класс будет жить меньше и чаще болеть
Том Круз объявил об отношениях с возлюбленной из России
Китайские автомобили почти не защищены от угона. Какие модели в зоне риска
Застройщики начали предлагать рекордные скидки на квартиры. Подробности
Акции «Диасофта» показали фантастический рост после IPO. Что произошло?