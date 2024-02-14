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Военная операция на Украине ,  
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Шойгу фразой «быстрее надо делать» оценил выполнение гособоронзаказа

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов
Сюжет
Военная операция на Украине
Министр призвал дорабатывать выпускаемую продукцию с учетом ее применения в рамках военной операции. Это касается и ракет, и средств борьбы с беспилотниками, сказал Шойгу

Шойгу фразой «быстрее надо делать» оценил выполнение гособоронзаказа
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Глава Минобороны Сергей Шойгу приехал в Московскую область и проверил выполнение гособоронзаказа по производству ракетных комплексов корпорацией «Конструкторское бюро машиностроения», говорится в сообщении министерства.

Министру продемонстрировали образцы противотанкового комплекса «Хризантема-С» с модернизированными управляемыми ракетами «Хризантема-М», боевую машину «Гибка-С», опорно-пусковую установку «Джигит», а также комплекс активной защиты «Арена-М».

Последний, по словам генерального конструктора предприятия Валерия Кашина, предназначен для защиты от противотанковых средств. Корпорация также совершенствует комплекс для защиты от барражирующих дронов, указал он.

«Быстрее надо делать», — сказал после этого Шойгу.

Министр поручил оперативно вносить коррективы и доработки в выпускаемую продукцию с учетом опыта их применения в рамках военной операции. По его словам, это касается и систем ПЗРК, и ракет «Искандер», и всего, что нужно для борьбы с беспилотниками.

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С начала года Шойгу посетил уже несколько предприятий, чтобы проверить выполнение гособоронзаказа. 10 февраля он побывал на предприятиях ОПК в Удмуртии, где оценил производство разведывательных и ударных беспилотников. В январе министр раскритиковал директора «Уралтрансмаша» Олега Емельянова из-за затягивания сроков производства перспективного артиллерийского оружия.

В декабре президент Владимир Путин говорил, что проведение военной операции выявило ряд проблем. По его словам, нужно серьезно перестраивать работу системы связи, эффективнее применять современные технологии разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы, наращивать возможности спутниковой группировки.

Глава государства отмечал, что также нужно увеличивать поставки снарядов и беспилотников различных типов.

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Сергей Шойгу ракетные комплексы гособоронзаказ
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Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
21 мая 1955 года
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