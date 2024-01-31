«Кончайте тут дурака валять»: Шойгу раскритиковал «Уралтрансмаш»
Министр обороны Сергей Шойгу провел инспекцию — как выполняется гособоронзаказ на Уральском заводе транспортного машиностроения. Во время встречи он раскритиковал гендиректора предприятия Олега Емельянова из-за затягивания сроков производства перспективного артиллерийского комплекса.
«Cлушай, вы кончайте тут дурака валять, ребята. Мы занялись этим плотно в 2022 году. У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году, а у вас все так спокойненько, так сказать, хорошо», — сказал Сергей Шойгу, обращаясь к руководству завода.
Во время визита Шойгу проверял, как осуществляется производство гаубиц «Мста», «Коалиция-СВ» и других вооружений.
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