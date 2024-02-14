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Военная операция на Украине ,  
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Песков о публикации Reuters о мирном плане по Украине: «Это неправда»

Песков опроверг данные об инициативе Путина по заморозке конфликта на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Песков вслед за Госдепом опроверг данные Reuters об отказе США от предложения Путина о заморозке конфликта на Украине на текущих позициях. Об этом сообщали источники агентства из России, однако собеседник из США отрицал контакты
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Публикация агентства Reuters, что президент России Владимир Путин через посредников обратился к США с предложением заморозить конфликт на Украине, но получил отказ, не соответствует действительности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, это неправда», — ответил на соответствующий вопрос представитель Кремля.

Ранее российские источники Reuters рассказали, что в 2023 году Путин через посредников передал США предложение заморозить конфликт на Украине на текущих позициях, однако получил отказ. Помощник президента России Юрий Ушаков в январе позвонил советнику Белого дома по нацбезопасности Джейку Салливану для обсуждения инициативы, но тот отказался вести переговоры без Украины, пишет агентство.

Собеседники Reuters из России отметили, что Москва была разочарована позицией Вашингтона и теперь не видит смысла в дальнейших подобных контактах. При этом источник агентства в США отрицал, что между сторонами были какие-либо контакты, официальные или неофициальные.

Госдеп ответил на данные об отказе США от предложения Путина по Украине
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

В Госдепартаменте также заявили РБК, что не вели переговоров с Россией относительно прекращения конфликта на Украине и не будут этого делать. «Мы бы не поддержали принуждение Украины отдать территорию. Россия может думать, что путь к прекращению этой войны лежит через Вашингтон. Это, конечно, неправда», — сказали там.

Путин не раз публично заявлял о готовности России к переговорам по Украине. В недавнем интервью журналисту Такеру Карлсону он сказал, что Москва желает добиться урегулирования дипломатическим путем, но Киев отказался от этого «по указанию из Вашингтона». Путин также подчеркивал, что переговоры должны идти с учетом интересов России. Глава МИДа Сергей Лавров говорил о необходимости урегулирования на основе реалий, сложившихся «на земле».

Власти Украины исключали возможность территориальных уступок и заморозки конфликта.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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