Генпрокурор штата США призвал отстранить президента Байдена

Генпрокурор Западной Вирджинии призвал вице-президента Камалу Харрис отстранить от правления президента Джо Байдена после публикации доклада спецпрокурора, где глава США был назван «пожилым человеком с плохой памятью»

Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Генеральный прокурор штата Западная Вирджиния и республиканец Патрик Морриси 13 февраля призвал вице-президента Камалу Харрис применить 25-ю поправку и отстранить от должности президента Джо Байдена, сообщило американское издание The Hill. Он отметил, что лидер США не в состоянии выполнять свои должностные обязанности.

«Снижение когнитивных способностей президента Байдена вызывает большую озабоченность у американцев, особенно в те времена, когда наша нация сталкивается с кризисом за кризисом как здесь, так и за рубежом», — утверждает Морриси.

Ранее в опубликованном 8 февраля докладе спецпрокурора Роберта Хура Байден был назван «пожилым человеком с плохой памятью». В ответ на это Харрис заявила, что документ был политически мотивирован. Представитель юрконсульства Белого дома Ян Сэмс согласился с позицией Харрис. Морриси же полагает, что отчет «рисует четкую картину президента, который не подходит для этой работы». При этом Харрис заявила о готовности «исполнять обязанности», само интервью с политиком было записано за два дня до выхода доклада.

В докладе спецпрокурор отметил, что Байден умышленно хранил секретные документы, когда был частным лицом после завершения срока своего вице-президентства (в 2009–2017 годах). Но в итоге после года расследований было решено, что никаких уголовных обвинений в этом вопросе нет.

25-я поправка Конституции США вступила в силу в феврале 1967 года и была призвана прояснить порядок передачи президентских полномочий после убийства Джона Кеннеди. Она также включала раздел, позволяющий вице-президенту и кабинету (правительству) отстранять президента от должности, если они признаны физически недееспособными. Пока эта поправка никогда не применялась, но ее предлагала использовать против экс-президента Дональда Трампа спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси в январе 2021 года, но занимающий тогда пост вице-президент Майк Пенс отказался от применения меры.