Премьер Израиля заявил, что не замечал проблем с памятью у Байдена

Джо Байден и Биньямин Нетаньяху (Фото: Avi Ohayon / GPO / Getty Images)

При общении с Байденом не были заметны какие-либо возрастные изменения, связанные с ухудшением умственных способностей, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу ABC.

«У меня было более десятка продолжительных телефонных разговоров с президентом Байденом. Он также посетил Израиль в военное время, что было историческим событием, и он показался мне очень сосредоточенным. Нам удалось договориться о целях войны и о многом другом», — сказал премьер.

Он отметил, что время от времени у него возникали разногласия с американским президентом, которые тем не менее не были связаны с «отсутствием понимания» с чьей-либо стороны.

«Вот что я могу вам сказать. Так что я этого не видел», — заключил Нетаньяху, имея в виду обвинения Байдена в проблемах с памятью.

8 февраля спецпрокурор США Роберт Хур представил отчет по секретным документам, найденным в гараже и дома у Байдена, а также в связанном с президентом аналитическом центре. В документе было сказано, что действия Байдена «представляли серьезную угрозу национальной безопасности», однако «никаких уголовных обвинений» выдвинуто не будет.

Хур также указал, что, общаясь со следователями, Байден не мог вспомнить несколько эпизодов из своей жизни. Так, у лидера США возникли трудности с тем, чтобы назвать период, когда он был вице-президентом (с 2009 по 2017 годы), а также когда умер его старший сын Бо, скончавшийся от рака в мае 2015 года.

На брифинге по итогам расследования президент отверг обвинения в проблемах с памятью и возмутился, что Хур «посмел поднять» тему смерти его сына. По словам американского лидера, он помнит каждый день с момента, когда его не стало, и не нуждается в напоминаниях.

Тем не менее спустя несколько минут, говоря о конфликте Израиля и ХАМАС и гуманитарной ситуации в секторе Газа, Байден ошибочно назвал президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси «президентом Мексики».