WP: США усилили давление на Киев в преддверии «поворотного момента» в конфликте с Москвой

WP сообщила о давлении США на Киев перед «поворотным моментом» в боях

В администрации Байдена считают, что благодаря последним пакетам помощи Киеву ход боевых действий на Украине может измениться, но предупреждают, что в дальнейшем сохранять объем поддержки на том же уровне будет сложнее

По мере приближения годовщины начала российской военной операции американские чиновники активнее предупреждают Украину о наступлении «поворотного момента» в конфликте с Россией и усиливают давление на Киев, с тем чтобы ВСУ добились бóльших успехов на поле боя, сообщает The Washington Post (WP). Чиновники администрации Джо Байдена предполагают, что этот момент может наступить весной, говорится в публикации.

По словам источников издания, в Белом доме считают последние пакеты помощи Киеву от США и других стран Запада лучшим способом изменить ход вооруженного конфликта. Однако некоторые представители Республиканской партии, которой принадлежит большинство в палате представителей, хотят сократить поддержку. Кроме того, пишет WP, не ясно, как долго Европа будет готова продолжать помогать Украине.

WP напоминает, что США пообещали поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Однако в Вашингтоне считают, что Белому дому будет сложнее получить поддержку конгресса в этом вопросе, когда Киев исчерпает текущий пакет помощи, а это может произойти уже летом. По словам одного из американских чиновников, фраза «столько, сколько потребуется» относится к масштабам конфликта, а не к объему помощи. «Мы и дальше будем стараться объяснять им [Киеву], что не можем делать абсолютно все вечно», — сказал он.

Сейчас, по данным WP, Белый дом работает с конгрессом, чтобы выделить Украине еще $10 млрд бюджетной помощи. Объявить о ней, как и об очередном пакете санкций против России, могут на следующей неделе.

О том, что для конфликта на Украине наступает решающий момент, ранее говорили глава Пентагона Ллойд Остин и глава Евросовета Шарль Мишель. Решающим текущий год назвал и президент Украины Владимир Зеленский. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне наступления «поворотного момента» призвал к усилению поддержки Киева.

Власти России критикуют Запад за помощь Украине и считают, что поставки оружия затягивают боевые действия. Президент Владимир Путин, говоря прошлым летом о сроках военной операции, отмечал, что они связаны «с интенсивностью боевых действий» и возможными потерями.