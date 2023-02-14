WP сообщила о давлении США на Киев перед «поворотным моментом» в боях

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 78,05 (-0,27) Инвестиции, 10 фев, 19:31 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 72,79 (-0,1) Инвестиции, 10 фев, 19:31
В КНДР выпустили марки с дочерью Ким Чен Ына Политика, 08:37
«Он вам все провалит»: кого и почему опасно повышать — шесть типажей Pro, 08:35
Экс-советник Пентагона назвал опасным для США путь конфронтации с Россией Политика, 08:33
В ЛНР заявили об иностранных инструкторах в украинских частях в Харькове Политика, 08:30
Где найти небольшой фургон для бизнеса без проблем с запчастями РБК и Газ, 08:10
12 лучших сериалов про любовь. «Бриджертоны», «Эмили в Париже» и другие Life, 08:00
«Дальше только Lada и Китай». Какие иномарки еще можно купить в России Авто, 08:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Малому бизнесу упростят отчетность перед Росстатом Экономика, 08:00
WP сообщила о давлении США на Киев перед «поворотным моментом» в боях Политика, 07:59
Цены на металлы приблизились к максимумам. Что это значит для экономики Pro, 07:53
Bloomberg назвал цену ракет, которыми США сбивают воздушные шары Политика, 07:48
Еда вышла из ресторанов: три важных тренда на рынке фудсервиса РБК и Черкизово, 07:42
Отомстит ли «Бавария» ПСЖ. Главные интриги дня 1/8 финала Лиги чемпионов Спорт, 07:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:17
Военная операция на Украине ,  
0 

WP сообщила о давлении США на Киев перед «поворотным моментом» в боях

WP: США усилили давление на Киев в преддверии «поворотного момента» в конфликте с Москвой
В администрации Байдена считают, что благодаря последним пакетам помощи Киеву ход боевых действий на Украине может измениться, но предупреждают, что в дальнейшем сохранять объем поддержки на том же уровне будет сложнее

По мере приближения годовщины начала российской военной операции американские чиновники активнее предупреждают Украину о наступлении «поворотного момента» в конфликте с Россией и усиливают давление на Киев, с тем чтобы ВСУ добились бóльших успехов на поле боя, сообщает The Washington Post (WP). Чиновники администрации Джо Байдена предполагают, что этот момент может наступить весной, говорится в публикации.

По словам источников издания, в Белом доме считают последние пакеты помощи Киеву от США и других стран Запада лучшим способом изменить ход вооруженного конфликта. Однако некоторые представители Республиканской партии, которой принадлежит большинство в палате представителей, хотят сократить поддержку. Кроме того, пишет WP, не ясно, как долго Европа будет готова продолжать помогать Украине.

WP напоминает, что США пообещали поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Однако в Вашингтоне считают, что Белому дому будет сложнее получить поддержку конгресса в этом вопросе, когда Киев исчерпает текущий пакет помощи, а это может произойти уже летом. По словам одного из американских чиновников, фраза «столько, сколько потребуется» относится к масштабам конфликта, а не к объему помощи. «Мы и дальше будем стараться объяснять им [Киеву], что не можем делать абсолютно все вечно», — сказал он.

Сейчас, по данным WP, Белый дом работает с конгрессом, чтобы выделить Украине еще $10 млрд бюджетной помощи. Объявить о ней, как и об очередном пакете санкций против России, могут на следующей неделе.

О том, что для конфликта на Украине наступает решающий момент, ранее говорили глава Пентагона Ллойд Остин и глава Евросовета Шарль Мишель. Решающим текущий год назвал и президент Украины Владимир Зеленский. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне наступления «поворотного момента» призвал к усилению поддержки Киева.

Власти России критикуют Запад за помощь Украине и считают, что поставки оружия затягивают боевые действия. Президент Владимир Путин, говоря прошлым летом о сроках военной операции, отмечал, что они связаны «с интенсивностью боевых действий» и возможными потерями.

Читайте на РБК Pro
Заглянуть в себя: нужен ли вам аудит своей жизни и что сделать для этого
Как Франсуа Пино «украл» модный дом Gucci у своего друга-миллиардера
Штраф за переработки и подъем в 4:30: секреты тайм-менеджмента CEO Intel
Где в мире ждут цифровых кочевников: 5 самых доступных виз
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
США Украина Военная операция на Украине
Материалы по теме
WP узнала, что США объявят о санкциях против России на следующей неделе
Политика
WP сообщила о помощи США военным ВСУ с координатами при применении HIMARS
Политика
Конгрессмен США подготовил резолюцию о прекращении помощи Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter