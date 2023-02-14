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Норвегия заявила, что российские корабли выходят в море с ядерным оружием

Норвежская разведка: российские корабли впервые за 30 лет выходят в море с ядерным оружием
Норвежская разведка сообщила, что российские корабли впервые за 30 лет выходят в море с ядерным оружием на борту. Путин ранее говорил, что именно Запад «использует ядерный шантаж» и обещал использовать все средства для защиты
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Корабли российского Северного флота впервые за 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту, сообщила Норвежская разведывательная служба (NIS) в ежегодном докладе.

В документе сказано, что в советское время военные корабли Северного флота регулярно выходили в море с тактическим ядерным оружием, однако со времен холодной войны о подобных случаях известно не было. По данным разведки, после начала спецоперации на Украине «важность ядерного оружия для России существенно возросла».

«Центральная часть ядерного потенциала размещена на подводных лодках Северного флота и надводных кораблях. Ядерное оружие представляет собой особенно серьезную угрозу в вариантах операций, в которых могут участвовать страны НАТО», — говорится в докладе норвежской разведки.

Северный флот — оперативно-стратегическое объединение ВМФ России, дислоцированное в Североморске. В состав флотилии входят свыше 80 подводных лодок и надводных кораблей, в том числе носители гиперзвукового оружия.

Дискуссия о возможном применении ядерного оружия возобновилась после начала конфликта на Украине. При этом в Кремле неоднократно подчеркивали, что читают недопустимой даже постановку вопроса о возможности использования ядерного оружия. В утвержденной президентом России Владимиром Путиным ядерной доктрине перечислены следующие условия для применения такого оружия:

  • поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории России и/или ее союзников;
  • применение противником ядерного оружия и других видов оружия массового поражения по территориям России;
  • воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты России, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;
  • агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
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В то же время Путин в конце сентября обещал использовать все средства для защиты России и указывал, что именно со стороны Запада поступают угрозы применения ядерного оружия. «Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами», — подчеркивал президент.

В конце января так называемые Часы судного дня — символический циферблат от «Бюллетеня ученых атомщиков» перевели еще на десять секунд ближе к «ядерной полуночи», до которой теперь остается полторы минуты. Это самое близкое к катастрофе значение часов. Авторы проекта объяснили решение главным образом военной операцией России на Украине.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Северный флот Норвегия ядерное оружие Военная операция на Украине
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