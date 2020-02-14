Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 63,6 (+0,55) Quote, 13 фев, 12:09
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 69,18 (+0,4) Quote, 13 фев, 12:09
Оставленных отцом в Шереметьево детей передали матери Общество, 07:15 Производители электроники подали жалобу в правительство на ФАС Технологии и медиа, 07:00 В Иркутской области задержали главу Листвянки Шамсудинова Общество, 06:58 Трамп пригрозил засекретить телефонные беседы с зарубежными лидерами Политика, 06:42 Туристы с не принятого в пяти странах лайнера сошли на берег в Камбодже Общество, 06:26 В ВОЗ сообщили о неэффективности алкоголя в борьбе с коронавирусом Общество, 06:15 Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 63 тыс. человек Общество, 05:45 Взносы на капремонт возросли более чем на 6% в 2019 году Экономика, 05:37 Автора Telegram-канала заподозрили в вымогательстве у властей Королева Общество, 05:23 В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса Общество, 04:40 Amazon добилась блокировки контракта Microsoft с Пентагоном на $10 млрд Технологии и медиа, 04:37 В Хабаровском крае два автомобиля с рыбаками провалились под лед Общество, 03:56 Генпрокурор США заявил о мешающих его работе твитах Трампа Политика, 03:52 Топ-менеджер «Нафтогаза» через суд потребовал премию за сделку с Россией Экономика, 03:34
Политика ,  
0 

Трамп пригрозил засекретить телефонные беседы с зарубежными лидерами

Сотрудники Белого дома занимались прослушиванием разговоров в течение многих лет, однако президент США заявил, что может «полностью прекратить эту практику». В частности, он недоволен тем, что детали разговоров попадали в прессу
Дональд Трамп (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Президент США Дональд Трамп в интервью радиостанции iHeart заявил, что может запретить сотрудникам своей администрации слушать его телефонные переговоры с главами иностранных государств.

«Это то, чем они занимались на протяжении многих лет. Когда ты звонишь лидерам других стран, люди слушают», — сказал Трамп (цитата по Bloomberg). По словам американского лидера, он может «полностью прекратить эту практику».

Телефонные разговоры Трампа с ведущими мировыми лидерами регулярно мониторят помощники по нацбезопасности в Белом доме, а также высокопоставленные сотрудники Госдепартамента и разведывательные органы. По словам президента США, его беседы слушают до 25 человек.

Как отмечает агентство, это делается для того, чтобы чиновники в правительстве были в курсе тем, которые обсуждает Трамп. Кроме того, прослушивание разговоров может быть в интересах президента, особенно в случаях, если зарубежные страны по их итогам обнародуют искажающие смысл бесед отчеты. Однако Трамп выразил недовольство тем, что детали разговоров попадали в прессу.

CNN узнал об ограничении в США числа лиц с доступом к переговорам Трампа
Политика

В декабре прошлого года CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что советники Трампа ограничили число сотрудников администрации, которым разрешено слушать телефонные разговоры президента с иностранными лидерами. Источник CNN отмечал, что эти меры предприняли, чтобы предотвратить утечку информации. Собеседники телеканала в шутку назвали изменения «правилом Виндмана» — в честь подполковника Александра Виндмана, одного из свидетелей телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле 2019 года.

Этот разговор стал поводом для запуска процедуры импичмента в отношении Трампа. В ходе него тот попросил Киев начать расследование против Хантера Байдена (сына бывшего вице-президента Джо Байдена, одного из потенциальных соперников Трампа на выборах). По мнению демократов, президент таким образом оказывал давление на Зеленского ради достижения своих политических целей.

В январе этого года дело об импичменете передали на рассмотрение сенату. Президента обвиняли в превышении полномочий и воспрепятствовании работе конгресса, связанном с приостановкой военной помощи Украине. 6 февраля Трампа оправдали по обеим статьям.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Дональд Трамп, США
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
В конгрессе США заявили о планах получить доступ к звонкам Трампа Путину
Политика
СМИ узнали об усилиях Белого дома не дать раскрыть беседы Трампа и Путина
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter