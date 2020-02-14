Трамп пригрозил засекретить телефонные беседы с зарубежными лидерами

Сотрудники Белого дома занимались прослушиванием разговоров в течение многих лет, однако президент США заявил, что может «полностью прекратить эту практику». В частности, он недоволен тем, что детали разговоров попадали в прессу

Дональд Трамп (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Президент США Дональд Трамп в интервью радиостанции iHeart заявил, что может запретить сотрудникам своей администрации слушать его телефонные переговоры с главами иностранных государств.

«Это то, чем они занимались на протяжении многих лет. Когда ты звонишь лидерам других стран, люди слушают», — сказал Трамп (цитата по Bloomberg). По словам американского лидера, он может «полностью прекратить эту практику».

Телефонные разговоры Трампа с ведущими мировыми лидерами регулярно мониторят помощники по нацбезопасности в Белом доме, а также высокопоставленные сотрудники Госдепартамента и разведывательные органы. По словам президента США, его беседы слушают до 25 человек.

Как отмечает агентство, это делается для того, чтобы чиновники в правительстве были в курсе тем, которые обсуждает Трамп. Кроме того, прослушивание разговоров может быть в интересах президента, особенно в случаях, если зарубежные страны по их итогам обнародуют искажающие смысл бесед отчеты. Однако Трамп выразил недовольство тем, что детали разговоров попадали в прессу.