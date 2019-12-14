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CNN узнал об ограничении в США числа лиц с доступом к переговорам Трампа
Теперь слушать телефонные разговоры Трампа с лидерами иностранных государств смогут только сотрудники администрации, которых на должность назначил лично американский президент
Дональд Трамп (Фото: Evan Vucci / Associated Press)

Советники президента США Дональда Трампа ограничили число сотрудников администрации, которым разрешено слушать его телефонные разговоры с иностранными лидерами. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным телеканала, теперь доступ к телефонным звонкам президента есть только у сотрудников администрации, назначенных лично Трампом. Список этих людей утверждает советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен. В их числе — его заместитель Мэтт Поттингер, госсекретарь Майк Помпео, исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвани и его заместитель Роб Блэр.

Ранее слушать телефонные разговоры Трампа могли помощники-эксперты по различным сферам или странам, с лидерами которых беседовал президент. По словам собеседников CNN, доступ к стенограммам этих бесед теперь также имеет ограниченный круг лиц.

Как заявил источник телеканала, такие меры приняты, чтобы предотвратить утечку информации, касающейся этих разговоров. Еще один собеседник CNN в шутку назвал изменения «правилом Виндмана» — в честь подполковника Александра Виндмана, сотрудника Совета нацбезопасности. Он был одним из тех, кто присутствовал при телефонном разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля.

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Как отмечает телеканал, этот звонок обеспокоил Виндмана и он решил сообщить о нем юристам Совета нацбезопасности. Позднее он согласился выступить на закрытом заседании в конгрессе в рамках слушаний об импичменте.

Поводом для запуска процедуры импичмента стал именно разговор Трампа с Зеленским. Во время беседы американский президент попросил Киев начать расследование в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который намерен стать соперником Трампа на президентских выборах 2020 года. Байден-младший до 2019 года входил в совет директоров украинской частной газовой компании Burisma Holdings. По мнению демократов, Трамп таким образом оказывал давление на Зеленского ради достижения своих политических целей.

В конце сентября CNN сообщил, что Белый дом значительно ограничил доступ к записям разговора Трампа с Путиным, а также с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Телеканал не уточнил, когда именно состоялись эти звонки. После этого председатель комитета палаты представителей по разведке Адам Шифф заявил, что конгрессу необходимо знать содержание телефонных разговоров Трампа с мировыми лидерами в целях защиты нацбезопасности США. 

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Дональд Трамп, Белый дом, телефонные переговоры
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