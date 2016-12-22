Нетаньяху сравнил расследование против него с дырявым швейцарским сыром

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сравнил аргументы полиции, рекомендовавшей обвинить его во взятках, с дырявым швейцарским сыром. По его словам, назначать досрочные выборы из-за этого он не намерен

Биньямин Нетаньяху (Фото: Mark Metcalfe / Getty Images)

Антикоррупционное расследование, которое ведет против него местная полиция, не имеет оснований, подчеркнул премьер-министр Израиля ​Биньямин Нетаньяху, сообщает Haaretz.

Обвинения в подкупе и мошенничестве по двум эпизодам, которые намерена предъявить ему полиция, «предвзяты и преувеличены», а документы, которые призваны служить доказательствами, «дырявые, как швейцарский сыр», заявил Нетаньяху, отметив, что его правящая коалиция стабильна и планов проводить досрочные выборы ни у кого нет. ​

Расследование в отношении премьер-министра ведется более года: Нетаньяху подозревают в получении подарков от состоятельного бизнесмена в обмен на продвижение его интересов, а также в попытке сговора с издателем крупной израильской газеты «Едиот Ахронот». Полиция считает, что в обмен на позитивное освещение его действий Нетаньяху предлагал поддержать законопроект, который бы ослабил позиции конкурента издания — газеты «Исраэль Хайом».

Премьер-министра несколько раз вызывали на допросы, а накануне стало известно, что полиция порекомендовала Генеральной прокуратуре страны обвинить Биньямина Нетаньяху в коррупции. Однако решение, будет открыто уголовное дело или нет, принимает Генпрокуратура, а рекомендация полиции юридической силы не имеет.

Сам Нетаньяху все обвинения отрицает. По его словам, у полиции нет доказательств.

Нетаньяху возглавляет правительство Израиля с 2009 года. До этого он был премьер-министром страны с 1996 по 1999 год.