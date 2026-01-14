 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило об ударе по местам подготовки БПЛА ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские военные нанесли удар по местам хранения и предполетной подготовки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия ВСУ. Об этом сообщило Минобороны.

Также удары нанесены по хранилищам горючего, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах.

Удары наносили оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия.

Российские войска заняли Комаровку в Сумской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Теги
Минобороны Военная операция на Украине Удары БПЛА
