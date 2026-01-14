Минобороны сообщило об ударе по местам подготовки БПЛА ВСУ
Российские военные нанесли удар по местам хранения и предполетной подготовки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия ВСУ. Об этом сообщило Минобороны.
Также удары нанесены по хранилищам горючего, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах.
Удары наносили оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия.
