Кадыров заявил, что не хочет жить до старости

Рамзан Кадыров (Фото: Global Look Press )

Глава Чечни Рамзан Кадыров признался, что у него «здоровье отменное», при этом он не хотел бы жить до старости, а желал бы «покинуть этот мир, пока всеми любим». Его цитирует ЧГТРК «Грозный» в телеграм-канале.

«Вы знаете, судя по тем сплетням, что распускают, то я не должен дожить до старости, хотя у меня все в порядке», — сказал он.

На этой же прямой линии Кадыров рассказал, что «сыт по горло» властью. По его мнению, «новые люди были бы более интересны».

В 2026-м Кадырову исполнится 50 лет, в том же году истекает срок его полномочий. Он возглавил Чечню 5 апреля 2007 года. В последний раз его переизбрали в сентябре 2021 года. Тогда он набрал 99,7% голосов. Кадыров занимает свою должность дольше всех действующих руководителей регионов России.

Первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе «Динамо» в Грозном. После его гибели Чечню возглавил Сергей Абрамов (исполняющий обязанности), затем Алу Алханов, а в 2007 году — его сын Рамзан.