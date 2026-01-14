Россия поднялась в рейтинге стран с «сильными паспортами»

Россия поднялась на четыре позиции по сравнению с 2025-м и оказалась вместе с Турцией на 46-м месте. По подсчетам Henley & Partners, владельцам российского паспорта доступны без виз 113 стран. На первом месте в списке — Сингапур

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Россия в 2026 году заняла 46-е место в рейтинге паспортов мира по количеству стран, куда разрешен въезд без визы, следует из списка, составленного Henley & Partners. По сравнению с 2025-м Россия поднялась на четыре позиции, разделив 46-е место с Турцией. Гражданам обеих стран доступны 113 безвизовых направлений, отмечают составители рейтинга.

На первой позиции второй год подряд Сингапур, гражданам этого государства доступно посещение 192 стран без визы, в конце списка — Афганистан с 24 такими направлениями.

Результаты демонстрируют «масштабы глобального неравенства» в мобильности людей, отмечают составители рейтинга. Они указывают, что, если в 2006 году Афганистан отставал от тогдашнего лидера — США — на 118 стран, то в 2026-м — уже на 168. «Хотя рекордное количество паспортов сейчас сосредоточено в верхней части рейтинга, те, что находятся внизу, остаются все более изолированными, это подчеркивает расширяющийся глобальный разрыв в мобильности», — отмечается в пресс-релизе.

В десятку (многие позиции занимают сразу несколько государств) рейтинга входят Япония и Южная Корея, ОАЭ, большая часть стран Евросоюза, Великобритания и США. В конце списка, кроме главного антилидера Афганистана, — Сирия, Ирак, Йемен, Пакистан и Сомали.