Россия поднялась в рейтинге стран с «сильными паспортами»
Россия в 2026 году заняла 46-е место в рейтинге паспортов мира по количеству стран, куда разрешен въезд без визы, следует из списка, составленного Henley & Partners. По сравнению с 2025-м Россия поднялась на четыре позиции, разделив 46-е место с Турцией. Гражданам обеих стран доступны 113 безвизовых направлений, отмечают составители рейтинга.
На первой позиции второй год подряд Сингапур, гражданам этого государства доступно посещение 192 стран без визы, в конце списка — Афганистан с 24 такими направлениями.
Результаты демонстрируют «масштабы глобального неравенства» в мобильности людей, отмечают составители рейтинга. Они указывают, что, если в 2006 году Афганистан отставал от тогдашнего лидера — США — на 118 стран, то в 2026-м — уже на 168. «Хотя рекордное количество паспортов сейчас сосредоточено в верхней части рейтинга, те, что находятся внизу, остаются все более изолированными, это подчеркивает расширяющийся глобальный разрыв в мобильности», — отмечается в пресс-релизе.
В десятку (многие позиции занимают сразу несколько государств) рейтинга входят Япония и Южная Корея, ОАЭ, большая часть стран Евросоюза, Великобритания и США. В конце списка, кроме главного антилидера Афганистана, — Сирия, Ирак, Йемен, Пакистан и Сомали.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках
Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке
Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России
Трамп назвал победу целью своих действий в Иране
Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»