США впервые за 20 лет не попали в десятку сильнейших паспортов мира

Фото: Joe Raedle / Getty Images

США в 2025 году не попали в топ-10 самых «сильных» паспортов мира впервые за всю историю рейтинга Henley & Partners, сказано на сайте компании. Рейтинг составляется с 2006 года.

Американские граждане могут путешествовать без виз в 180 из 227 направлений.

В компании объяснили падение США серией недавних изменений в визовой политике, в частности, отмену безвизового режима с Бразилией и Китаем, а также решениями Мьянмы, Сомали и Вьетнама, ограничившими въезд для американцев.

Еще в 2014-м США занимали первое место в рейтинге. Теперь лидируют азиатские страны: Сингапур с безвизовым доступом в 193 страны, Южная Корея (190) и Япония (189).

Ослабление позиций американского паспорта вызвало рост интереса американцев к получению резидентства и гражданства другой страны. Профессор права Университета Темпл в Филадельфии Питер Спиро считает, что в ближайшие годы все больше граждан США будут стремиться к получению второго гражданства. «Множественное гражданство становится новой нормой в американском обществе», — добавил он.

США с 1 октября ввели новый обязательный сбор за оформление визы, так называемый сбор за визовую добросовестность — Visa Integrity Fee. Размер сбора составит не менее $250, однако Министерство внутренней безопасности может увеличить эту сумму по своему усмотрению. Нововведение затронет туристов, деловых путешественников, иностранных студентов и других краткосрочных посетителей. Все опрошенные РБК эксперты сходятся во мнении, что это негативно повлияет на американский туристический рынок.

Борьба с нелегальной миграцией стала одним из основных направлений внутренней политики президента Дональда Трампа. В конце августа Госдепартамент США решил проверить данные более 55 млн иностранцев — обладателей действующих американских виз на предмет возможных нарушений закона, которые повлекут за собой высылку из страны.