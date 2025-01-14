Помощник президента Николай Патрушев ожидает, что антироссийская политика Кишинева приведет к распаду Молдавии. Первым сигналом этого стал энергетический кризис, который в Молдавии допустили из-за давления Брюсселя, заявил он «КП»

Николай Патрушев (Фото: Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / ТАСС)

Политика Кишинева, направленная против Москвы, в конечном итоге может привести к тому, что Молдавия либо станет частью другого государства, либо просто прекратит существование. Об этом постоянный член Совета безопасности России, помощник президента Николай Патрушев заявил в интервью «Комсомольской правде».

По его мнению, молдавские власти сами заводят себя в кризис, «упрямо крутя русофобскую шарманку». В частности, он напомнил об энергетическом кризисе в этой стране и возложил вину за него на «послушно выполняющий приказы Брюсселя» Кишинев.

«Не исключаю, что агрессивная антироссийская политика Кишинева приведет к тому, что Молдавия либо войдет в состав другого государства, либо вообще прекратит свое существование», — заявил Патрушев.

Он призвал Молдавию «не обманывать ни себя, ни свой народ», а «признать свои ошибки и начать исправлять ситуацию».

Помощник российского президента привел в пример «Украину, где неонацизм и русофобия привели страну к краху, причем еще задолго до специальной военной операции».

1 января 2025 года «Газпром» прекратил подачу российского газа для его транспортировки в Европу через территорию Украины. Такая ситуация сложилась из-за неоднократного отказа украинской стороны продлевать контракт, отметили в компании. Через Украину российский газ получали, в частности, Молдавия и некоторые страны Евросоюза.

В стране с 16 декабря 2024 года действует режим чрезвычайного положения. Он предполагает, что правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям должна принимать срочные меры для распределения финансов и энергообеспечения, в частности закупать газ и электроэнергию в ускоренном режиме и привлекать средства для их закупки.

В результате за первые десять дней с начала 2025 года молдавская госкомпания Energocom потратила на закупку электроэнергии для жителей Молдавии более €15 млн.

При этом украинский «Энергоатом» поставляет Молдавии электроэнергию, необходимую для покрытия дефицита. На границе Молдавии и Румынии поставки электроэнергии ограничены объемом 315 МВт из необходимых 650–800 МВт. Кишинев резервирует часть электроэнергии на ежедневных аукционах из мощностей, которые не используют на границах Румынии с соседними странами.

В то же время представителя посольства России в Молдавии вызвали в МИД республики после заявления о том, что молдавские власти «намеренно игнорировали многочисленные проблемы» в отношениях с «Газпромом», а Киев, согласно позиции российского посольства, «цинично остановил транзит газа в зимний период, чтобы обречь население Приднестровья на страдания».

в Приднестровье начались веерные отключения электроэнергии, а также отключения отопления из-за прекращения поставок российского газа.