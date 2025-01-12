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Военная операция на Украине ,  
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Кишинев потратил €15 млн на электроэнергию после остановки транзита газа

Молдавия потратила €15 млн на электроэнергию после остановки транзита газа
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций

За первые десять дней с начала 2025 года молдавская госкомпания Energocom потратила на закупку электроэнергии для жителей Молдавии более €15 млн. Это следует из данных компании, которые она опубликовала у себя на сайте.

«За первые 10 дней года было закуплено в общей сложности около 137 тысяч МВт-ч по средневзвешенной цене 110,83 евро/МВт-ч», — говорится в сообщении.

Energocom ведет постоянный диалог со своими партнерами за рубежом для выявления лучших ценовых предложений, заключили в компании.

28 декабря 2024 года «Газпром» сообщил, что прекращает поставки топлива в Молдавию, поскольку «Молдовагаз», с которым у российского концерна контракт до 2026 года, «регулярно не исполняет свои платежные обязательства».

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Рабочий на территории Молдавской ГРЭС на берегу Кучурганского лимана в Днестровске

1 января 2025 года «Газпром» прекратил подачу российского газа для его транспортировки в Европу через территорию Украины. Такая ситуация сложилась из-за неоднократного отказа украинской стороны продлевать контракт, отметили в компании. Через Украину российский газ получали, в частности, Молдавия и некоторые страны Евросоюза.

Молдавские власти с 16 декабря 2024 года ввели режим чрезвычайного положения, который будет действовать минимум 60 дней. Он предполагает, что правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям должна принимать срочные меры для распределения финансов и энергообеспечения, в частности закупать газ и электроэнергию в ускоренном режиме и привлекать средства для их закупки.

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Молдавия электроэнергия газ Военная операция на Украине
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