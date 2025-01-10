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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении восьми ракет ATACMS за неделю

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Минобороны сообщило, что за минувшую неделю средствами противовоздушной обороны были сбиты восемь ракет ATACMS, пять управляемых авиабомб Hammer, 41 реактивный снаряд РСЗО HIMARS.

Помимо этого, в военном ведомстве рассказали, что с 4 по 10 января были нанесены 28 групповых ударов по инфраструктуре украинских военных аэродромов, складам вооружения, цехам сборки и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов.

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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

За неделю были заняты несколько населенных пунктов — город Курахово, а также Даченское (ДНР) и Надия (ЛНР).

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Минобороны ДНР Курахово
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