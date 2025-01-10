Минобороны сообщило об уничтожении восьми ракет ATACMS за неделю
Минобороны сообщило, что за минувшую неделю средствами противовоздушной обороны были сбиты восемь ракет ATACMS, пять управляемых авиабомб Hammer, 41 реактивный снаряд РСЗО HIMARS.
Помимо этого, в военном ведомстве рассказали, что с 4 по 10 января были нанесены 28 групповых ударов по инфраструктуре украинских военных аэродромов, складам вооружения, цехам сборки и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов.
За неделю были заняты несколько населенных пунктов — город Курахово, а также Даченское (ДНР) и Надия (ЛНР).
Читайте РБК в Telegram.
FT узнала, что ЕС боится отмены Трампом санкций против России
В Москве в 2025 году построят четыре станции метро
Момент нападения подростка на школу в Курске. Видео
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
«Ростелеком» поднял цены на домашний интернет
Инвесторы вложили в фонды денежного рынка рекордные сумму
Каким будет 2025 год для российского виноделия
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Что ожидает вторичную недвижимость в 2025 году
Экс-информатора ФБР по делу Байдена приговорили к шести годам тюрьмы
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов