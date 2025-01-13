Богомаз сообщил об отражении ракетного удара по Брянской области
Украинские силы попытались нанести массированный комбинированный ракетный удар по Брянской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.
«Силами ПВО Министерства обороны... все цели уничтожены. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал он.
Приграничные российские регионы, в том числе Брянская область, регулярно подвергаются обстрелам с начала военной операции на Украине.
Украинские силы наносили удары по российской территории в том числе ракетами HIMARS, ATACMS и Storm Shadow, Киеву их поставляют западные страны. Удары наносились в том числе по Брянской и Курской областям.
Москва осуждает военную помощь Украине, настаивая, что это затянет конфликт и не изменит его исхода. Власти неоднократно подчеркивали, что за ударами вглубь российской территории последует ответ.
В ответ на первые удары дальнобойными западными ракетами Россия 21 ноября атаковала в украинском Днепре военно-промышленное предприятие с применением новейшей баллистической ракеты «Орешник». Президент Владимир Путин говорил, что в Минобороны и Генштабе подбирают другие цели для ударов «Орешником» на территории Украины, в том числе ими могут быть центры принятия решений в Киеве.
Читайте РБК в Telegram.
Минфин сократит покупки валюты и золота. Как это повлияет на рубль
В ЦБ прокомментировали возможную заморозку вкладов россиян
Фицо предложил Зеленскому встретиться на границе
«Газпром» планирует массовые сокращения
Как выглядит Лос-Анджелес после пожаров. Видео
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
Рейтинг лучших акций 2024 года
Как выглядит мост в виде американских горок. Видео
Эксперты назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на жилье
Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов