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Военная операция на Украине ,  
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Богомаз сообщил об отражении ракетного удара по Брянской области

Богомаз: ВСУ пытались нанести комбинированный ракетный удар по Брянской области
Сюжет
Военная операция на Украине
ВСУ попытались нанести массированный комбинированный ракетный удар по Брянской области, он отражен, все цели уничтожены, а пострадавших нет, сообщил Богомаз. Москва предупреждала Киев об ответе на удары дальнобойными ракетами
Александр Богомаз
Александр Богомаз (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Украинские силы попытались нанести массированный комбинированный ракетный удар по Брянской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

«Силами ПВО Министерства обороны... все цели уничтожены. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал он.

Приграничные российские регионы, в том числе Брянская область, регулярно подвергаются обстрелам с начала военной операции на Украине.

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Украинские силы наносили удары по российской территории в том числе ракетами HIMARS, ATACMS и Storm Shadow, Киеву их поставляют западные страны. Удары наносились в том числе по Брянской и Курской областям.

Москва осуждает военную помощь Украине, настаивая, что это затянет конфликт и не изменит его исхода. Власти неоднократно подчеркивали, что за ударами вглубь российской территории последует ответ.

В ответ на первые удары дальнобойными западными ракетами Россия 21 ноября атаковала в украинском Днепре военно-промышленное предприятие с применением новейшей баллистической ракеты «Орешник». Президент Владимир Путин говорил, что в Минобороны и Генштабе подбирают другие цели для ударов «Орешником» на территории Украины, в том числе ими могут быть центры принятия решений в Киеве.

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Брянская область обстрел ракетный удар Александр Богомаз
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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