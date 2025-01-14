Зеленский в 2024 году получал вчетверо меньше Ермака

Президенту Украины не положены премии и надбавки, он заработал за прошлый год эквивалент 816 тыс. руб.

Владимир Зеленский (Фото: IMAGO / Andreas Stroh / Global Look Press)

Украинский президент Владимир Зеленский в 2024 году получал в месяц 28 тыс. гривен, следует из документа, полученного «24 каналом» в Государственном управлении делами.

«Общая сумма заработной платы президента Украины Владимира Зеленского в 2024 году составила 336 тыс. гривен, с которой уплачены налоги и сборы в сумме 66,5 тыс. гривен», — сказано в документе.

Никаких премий и прибавок для президента не предусмотрено.

28 тыс. гривен примерно равняются 68 тыс. руб. по курсу ЦБ, или $664; 336 тыс. гривен — 816 тыс. руб., или $7,96 тыс

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак за 2024 год заработал более 582 тыс. гривен (около 1,4 млн руб., или $13,8 тыс.), из которых уплатил более 115 тыс. гривен налогов. Причем его должностной оклад составляет 121,27 тыс. гривен (около 291 тыс. руб., или $2,8 тыс.).

В 2021 году президент Украины и его семья заработали 10,824 млн гривен (почти $398 тыс. по курсу Нацбанка на конец 2021 года), из которых более 5 млн — доход от продажи облигаций внутренних государственных займов. Согласно декларации 2022 года, по сравнению с 2021-м доходы Зеленского и его семьи сократились втрое, до 3,692 млн гривен (или $98 тыс.).

В прошлом году сайт PoliticalSalaries представил рейтинг зарплат лидеров стран мира. Самым высокооплачиваемым стал премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг с зарплатой примерно $1,69 млн в год, на втором месте расположилась президент Швейцарии Виола Амхерд с $569,5 тыс., на третьем — премьер Австралии Энтони Албаниз с $412,5 тыс. в год.

Президент России Владимир Путин с $113,6 тыс. (10,2 млн руб. в 2022-м) в год занял 28-е место. Как признался российский лидер десять лет назад, точный размер своей зарплаты он не знает: «Приносят, я их складываю и на счет отправляю. Даже не считаю». Четыре года назад он назвал свою зарплату «не очень высокой».