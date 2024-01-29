Доходы Зеленского за год снизились втрое

Владимир Зеленский и члены его семьи в 2022 году заработали $98 тыс.

В 2022 году Владимир Зеленский и его семья заработали $98 тыс., что в три раза меньше, чем годом ранее. Офис президента объяснил это «временным прекращением договоров аренды на территории Украины» из-за военных действий

Владимир Зеленский (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларации о доходах за 2021 и 2022 годы, сообщает пресс-служба украинского лидера.

В 2021 году президент и его семья заработали 10,824 млн грн. (почти $398 тыс. по курсу Нацбанка на конец 2021 года), из которых более 5 млн — доход от продажи облигаций внутренних государственных займов. Остальное — это заработная плата, проценты банка и доходы от предоставления недвижимости в аренду. По сравнению с 2020-м доход сократился на 11, 922 млн гривен, отмечает пресс-служба Зеленского. Тогда семья президента заработала 22,7 млн грн, или $815 тыс. по курсу на март 2021-го.

Согласно декларации 2022 года, по сравнению с 2021-м доходы Зеленского и его семьи сократились втрое — до 3,692 млн грн ($98 тыс.). В офисе президента падение доходов связывают с «временным прекращением договоров аренды на территории Украины» из-за российской военной операции.

В сентябре 2022 года газета La Stampa написала, что агентству, занимающемуся организацией аренды принадлежащей семье Зеленского виллы в коммуне Форте-деи-Марми в Италии, запрещено вести переговоры с клиентами из России.

Зеленский продолжает оставаться владельцем ряда торговых марок, сообщили в офисе президента.

Обязательное декларирование доходов для депутатов и чиновников на Украине было временно остановлено после начала военных действий. В начале сентября 2023 года Верховная Рада приняла закон о восстановлении обязательного электронного декларирования, но сделала реестр деклараций закрытым для публичного доступа еще на год. Зеленский ветировал закон, отметив, что закрытый реестр неприемлем, передавал УНИАН. Рада приняла поправки президента и сделала его открытым для публичного доступа.

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В России с марта 2023 года действует закон об обезличенных декларациях депутатов Госдумы и законодательных органов регионов, а также членов Совета Федерации. Сведения о доходах президента Владимира Путина в том году не публиковали.