Доходы Зеленского за год снизились втрое
Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларации о доходах за 2021 и 2022 годы, сообщает пресс-служба украинского лидера.
В 2021 году президент и его семья заработали 10,824 млн грн. (почти $398 тыс. по курсу Нацбанка на конец 2021 года), из которых более 5 млн — доход от продажи облигаций внутренних государственных займов. Остальное — это заработная плата, проценты банка и доходы от предоставления недвижимости в аренду. По сравнению с 2020-м доход сократился на 11, 922 млн гривен, отмечает пресс-служба Зеленского. Тогда семья президента заработала 22,7 млн грн, или $815 тыс. по курсу на март 2021-го.
Согласно декларации 2022 года, по сравнению с 2021-м доходы Зеленского и его семьи сократились втрое — до 3,692 млн грн ($98 тыс.). В офисе президента падение доходов связывают с «временным прекращением договоров аренды на территории Украины» из-за российской военной операции.
В сентябре 2022 года газета La Stampa написала, что агентству, занимающемуся организацией аренды принадлежащей семье Зеленского виллы в коммуне Форте-деи-Марми в Италии, запрещено вести переговоры с клиентами из России.
Зеленский продолжает оставаться владельцем ряда торговых марок, сообщили в офисе президента.
Обязательное декларирование доходов для депутатов и чиновников на Украине было временно остановлено после начала военных действий. В начале сентября 2023 года Верховная Рада приняла закон о восстановлении обязательного электронного декларирования, но сделала реестр деклараций закрытым для публичного доступа еще на год. Зеленский ветировал закон, отметив, что закрытый реестр неприемлем, передавал УНИАН. Рада приняла поправки президента и сделала его открытым для публичного доступа.
В России с марта 2023 года действует закон об обезличенных декларациях депутатов Госдумы и законодательных органов регионов, а также членов Совета Федерации. Сведения о доходах президента Владимира Путина в том году не публиковали.
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