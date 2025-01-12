Росстат оценил разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России

Росстат: разрыв в зарплатах мужчин и женщин в России в 2023 году достиг ₽26 тыс.

Женщины в 2023 году получали в среднем 61,1 тыс., а мужчины — 87,7 тыс. руб., разрыв в средних начисленных зарплатах составил 43,5%, подсчитал Росстат. Минтруд заявляет о равенстве полов, несмотря на разницу в зарплатах

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Средняя начисленная заработная плата женщин в 2023 году составила 61,1 тыс. руб., а мужчин — 87,7 тыс. руб., таким образом, разрыв в среднем составил 26 тыс. руб., или 43,5%. Об этом говорится в сборнике Росстата «Женщины и мужчины России 2024».

В 2021 году, для сравнения, средняя начисленная заработная плата у женщин составила 48,6 тыс. руб. и 67 тыс. у мужчин. У первых с тех пор зарплата в среднем выросла на 25,7%, а у вторых — на 30,9%.

Средняя номинальная начисленная зарплата — это плата за труд работника до выплаты налогов.

Наибольший разрыв в зарплатах наблюдается в сфере информации и связи — 110 тыс. руб. у женщин против 169 тыс. руб. у мужчин.

Средняя начисленная заработная плата у женщин руководителей в целом составляет 110,6 тыс. руб., а у мужчин — 159,3 тыс. руб. Для специалистов эта цифра равна 65 тыс. руб. у женщин и 101 тыс. руб. у мужчин соответственно.

Первый заместитель председателя Общественного совета при Минтруде, председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора Общественной палаты Елена Тополева-Солдунова объяснила рост разницы в зарплатах кадровым голодом в стране.

«У нас во многих отраслях есть нехватка людей, и их не хватает в большей части среди традиционно мужских профессий — разнорабочие, инженеры, машинисты, в сферах производства и промышленности. Кадровый голод в основном имеет мужское лицо», — сказала она ТАСС.

По этой причине в указанных сферах повышают зарплаты для привлечения новых сотрудников, и свободные позиции занимают мужчины, пояснила Тополева-Солдунова агентству.

Однако на российском рынке труда нет дискриминации по половому признаку, отметила она. «Не распространена проблема, чтобы на одной и той же должности мужчине платили больше, чем женщине, за одни и те же обязанности. Скорее это связано с традиционным распределением ролей на рынке труда», — заключила Тополева-Солдунова.

По оценке ученых НИУ ВШЭ, в 2022 году разница в оплате труда мужчин и женщин на российском рынке в среднем составляла 37,3%, но могла достигать и почти 70%. Эксперты объясняли такую тенденцию «зарплатным штрафом» за материнство, доминированием мужчин в крупных компаниях, а также их более высокой готовностью рисковать по сравнению с женщинами.

Минтруд заявлял о равенстве полов на российском рынке труда, несмотря на разрыв в зарплатах. Соответствующие нормы закреплены как на уровне Конституции (мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации — ст. 19 Конституции), так и в Трудовом кодексе (никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи и т.д. — ст. 3 ТК), подчеркивали в ведомстве.