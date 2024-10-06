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Политика ,  
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Forbes назвал самых высокооплачиваемых лидеров государств

Байден занял четвертое, а Путин — 28-е место среди самых высокооплачиваемых лидеров стран. Первое место среди «самых дорогих» глав государств занял премьер Сингапура
Лоуренс Вонг
Лоуренс Вонг (Фото: pm_lawrencewong / Telegram)

Самым высокооплачиваемым лидером страны стал премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг с зарплатой примерно $1,69 млн в год, следует из подсчетов PoliticalSalaries, пишет Forbes.

Далее государства распределились в следующем порядке:

  • второе место: президент Швейцарии Виола Амхерд — $569,5 тыс. в год;
  • третье место: премьер Австралии Энтони Албаниз — $412,5 тыс. в год;
  • четвертое место: президент США Джо Байден — $400 тыс. в год;
  • пятое место: канцлер Австрии — $316,7 тыс. в год;
  • шестое место: премьер Новой Зеландии Кристофер Лаксон — $310,5 тыс. в год;
  • седьмое место: премьер Канады Джастин Трюдо — $301 тыс. в год;
  • восьмое место: канцлер Германии Олаф Шольц — $293,3 тыс. в год;
  • девятое место: премьер Японии Сигэру Исиба — $276,4 тыс. в год;
  • десятое место: премьер Ирландии Саймон Харрис — $267,3 тыс. в год.

Российский президент Владимир Путин находится на 28-м месте с зарплатой $113,6 тыс. (10,2 млн руб.) в год. Десять лет назад он признавался, что не знает размер своей зарплаты: «Приносят, я их складываю и на счет отправляю. Даже не считаю». В 2020-м он назвал свою зарплату «не очень высокой».

В декларации, которую Путин подал в ЦИК перед выборами президента в 2024 году, говорилось, что за шесть лет с 2017 по 2022 год он получил доход 67,59 млн руб. — это зарплата, доход от вкладов в банках, доход от ценных бумаг, военная и обычная пенсии и средства от продажи имущества. «Размер накоплений кандидата соразмерен его доходам. Необходимо учитывать, что должность президента РФ предполагает нахождение на государственном обеспечении, что позволяет откладывать денежные средства», — рассказали тогда в предвыборном штабе Путина.

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Беднее всех премьер Эфиопии Абий Ахмед Али — ему платят всего лишь $1,7 тыс. в год, слегка больше оценивают труд президента Нигерии Болы Тинубу ($2,2 тыс.) и премьера Монголии Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ ($3,8 тыс.).

Аналитики также изучили соотношение зарплат президентов или глав правительств с уровнем ВВП на душу населения — то есть рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в государстве, в среднем одним жителем этой страны.

Антилидером стала Кения — ее президент Уильям Руто получает за год $136 тыс., тогда как ВВП на душу населения составляет всего $5,7 тыс. Таким образом, соотношение составило 2360%. С небольшим отставанием в этом антирейтинге следует островное тихоокеанское государство Вануату — премьеру Шарлоту Салваю платят $75,8 тыс. в год, хотя ВВП на душу населения составляет всего $3,2 тыс. — соотношение в 2304%. На третьем месте Сингапур: несмотря на заработок премьера в $1,6 млн в год, ВВП на душу населения немногим превышает $127,5 тыс., соотношение двух показателей — 1320%.

Актуальные зарплаты лидеров семи стран аналитикам выяснить не удалось: Саудовской Аравии, Казахстана, Камеруна, Мавритании, Молдавии, Непала и Сербии.

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