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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Дерипаска упрекнул политиков в «жалких амбициях» из-за войн по всему миру

Дерипаска: политики продолжают разжигать войны, потакая своим жалким амбициям
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
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Политики во всем мире продолжают разжигать конфликты и войны, потакая своим «жалким амбициям», заявил Дерипаска. По его словам, такие огромные жертвы среди мирного населения не могут быть оправданы ничем
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В мире происходит настоящий кризис глобальной безопасности, а политики, вместо попыток остановить этот «кровавый хаос», продолжают разжигать конфликты и войны, потакая своим «жалким амбициям». Такое мнение в своем телеграм-канале выразил бизнесмен, основатель «Русала» Олег Дерипаска (Forbes оценивает его состояние в $2,5 млрд).

«Реально пугает то, что в XXI веке мир окончательно потерял способность и договариваться, и предотвращать кровопролития. Полыхает уже во всех частях земного шара, летят ракеты, гибнут и страдают сотни тысяч людей. Настоящий кризис глобальной безопасности. Вместо того чтобы хоть как-то остановить этот кровавый хаос, политики продолжают разжигать эти конфликты и войны, потакая своим жалким амбициям», — написал Дерипаска.

По его словам, такие огромные жертвы среди мирного населения не могут быть оправданы уже ничем — ни геополитикой, ни идеологией, ни религией. «И эта родительская суббота не была спокойной...» — добавил бизнесмен, выразив соболезнования всем потерявшим близких в Израиле и Нагорном Карабахе.

«Антитеррористическая операция» Азербайджана в Нагорном Карабахе продолжалась с 19 по 20 сентября и завершилась соглашением о прекращении огня, которое также включало пункты о разоружении армии непризнанной республики. 28 сентября президент Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года.

Обострение палестино-израильского конфликта продолжается с 7 октября, когда движение ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, атаковало Израиль и объявило, что начинает военную операцию «Потоп Аль-Аксы». Израильская армия в ответ начала операцию «Железные мечи» и стала наносить удары по целям ХАМАС. Этой ночью премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции и уничтожении большей части вражеских сил, вторгшихся в страну. Одновременно Израиль начал «наступательный этап», отмечал премьер.

В июле Дерипаска написал об определяющих жизнь молодежи «вашингтонских старцах», а также предрек США «час расплаты за санкционный раж». В апреле он говорил, что через пять лет «мир будет более сбалансирован, расчеты диверсифицированы, крипто-цифровые валюты будут совместимы». А в мае прошлого года, спустя несколько месяцев после начала российской спецоперации на Украине, заявил о необходимости мира для России. «Нам нужен мир как можно скорее, потому что мы уже давно прошли точку невозврата, — это второе, в чем я с ним согласен. Весь мир после этих событий будет другим, и Россия будет другой», — прокомментировал Дерипаска выступление историка Юваля Ноя Харари, посвященное ситуации на Украине.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Олег Дерипаска Нагорный Карабах Израиль политики
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