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Бывшему мэру Владивостока дали 16,5 года тюрьмы по делу о взятке

Бывшему мэру Владивостока Гуменюку дали 16,5 года тюрьмы по делу о взятке
Олег Гуменюк объявил об отставке в 2021 году после критики его работы. Позднее его задержали по делу о получении взяток от городского ритуального предприятия «Некрополь» за покровительство при оказании похоронных услуг
Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк
Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк (Фото: Дмитрий Ефремов / ТАСС)

Бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка приговорили к 16,5 года лишения свободы по обвинению в получении взятки, такое решение вынес Ленинский районный суд города, сообщает ТАСС.

«Признать подсудимого виновным, <...> по совокупности окончательно назначить наказание в виде 16 лет и 6 месяцев лишения свободы», — огласила решение судья.

Прокурор просил назначить ему 17 лет колонии и оштрафовать на 150 млн руб.

Гуменюк руководил Владивостоком с апреля 2019 по май 2021 года. Он был задержан в октябре 2021 года. По версии следствия, в 2019–2021 годах обвиняемый «регулярно» получал взятки от руководства городского ритуального предприятия «Некрополь». Так, более 31 млн руб. составило его вознаграждение за покровительство при оказании ритуальных услуг, еще 6,9 млн руб. — за лоббирование строительного бизнеса, утверждали в СК.

Мэр объявил об отставке, после того как его работу раскритиковали вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По словам Кожемяко, работа Гуменюк не удовлетворяет жителей. Тот в ответ говорил, что хозяйственная деятельность любого мэра «всегда протекает на фоне больших политических процессов, которые зачастую оказываются более значительны для оценки работы главы».

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Елена Чернышова
мэр Владивостока приговор взятка
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