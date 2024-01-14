Politico узнала о плане «лестничного» финансирования правительства США

Лидеры Конгресса США договорились о новом временном продлении финансирования правительства — до 1 и 8 марта соответственно, узнала Politico. Решение об этом, как ожидается, будет принято на следующей неделе

Фото: Eric Lee / EPA / ТАСС

Компромиссный законопроект о продолжении финансирования работы правительства США до марта может быть принят конгрессом уже на следующей неделе, пишет Politico со ссылкой на источники.

По их данным, лидеры палаты представителей и сената согласовали проект «лестничного» финансирования, несмотря на то, что спикер нижней палаты Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана) ранее отвергал подобное предложение.

Как отмечает Politico, новый проект позволит федеральным агентствам работать в двух разных временных рамках: финансирование некоторых истечет 1 марта, а финансирование других — 8 марта.

В США с осени не могут согласовать финансирование правительства, в стране действует временный бюджет. Законодателям необходимо согласовать финансирование до 19 января, иначе страна рискует столкнуться с шатдауном — временной приостановки работы правительства.

В ноябре прошлого года президент Джо Байден подписал закон о временном бюджете, который позволил продлить финансирование работы части ведомств до 19 января, а остальных — до 2 февраля. Однако в него не попала помощь Украине и Израилю, запрошенная президентом. Республиканцы требуют, чтобы Белый дом выделил средства и на обеспечение безопасности американской границы на юге, а также ужесточил миграционное законодательство. До ухода на рождественские каникулы демократы и республиканцы так и не смогли договориться по помощи Украине.

7 января Байден заявил, что обе палаты конгресса достигли соглашения по финансированию правительства в 2024 году. По его словам, в соглашении утверждена сумма первоочередных расходов на $1,59 трлн в 2024 финансовом году, в том числе $886 млрд на оборону и $704 млрд на иные расходы. Джонсон тогда отмечал, что сделка позволит двигаться по нескольким направлениям, в том числе продвинуть вперед процесс согласования расходов на 2024 год и изменить приоритеты финансирования в сторону консервативных целей вместо прошлогоднего плана демократов.